В курском городе горняков продолжают реконструкцию городского бассейна

В бассейне занимаются физкультурой люди разных возрастов, проходят региональные и всероссийские соревнования, тренировки Фото: предоставлено пресс-службой

В Железногорске Курской области полным ходом идет ремонт городского бассейна «Нептун». Компания Металлоинвест направила на обновление спортобъекта пять млн рублей, а в общей сложности эта сумма вырастет до почти 15, 5 миллионов рублей. Финансирование предусмотрено программой социально-экономического партнерства с администрациями Курской области и Железногорска.

Поэтапная реконструкция бассейна «Нептун» рассчитана на 2018 – 2021 годы. Уже проведена реконструкция кровли и фасада здания, выполнен ремонт в холле и санузлах, обновлена обшивка сауны, оборудован медицинский кабинет, установлены специальные подъемники для людей с ограниченными возможностями здоровья, капитально отремонтирована чаша бассейна.

Директор бассейна Василий Маслов сказал, что в этом году в планах - выполнить работы по ремонту фасада здания и прилегающей территории с целью отвода ливневых вод. Также будет уложена новая тротуарная плитка и асфальт. Внутри помещения завершится обновление холла, отремонтируют в большом спортивном зале раздевалку – здесь появится «теплый» пол», удобство которое наверняка оценят посетители.

Директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Борис Сорокин рассказал, что в бассейне «Нептун» занимаются физкультурой люди разных возрастов, проводятся региональные и всероссийские соревнования, тренировки:

- Благодаря созданию комфортных условий, плавание становится еще более популярным среди горожан.