Игорь Артамонов и студенты ЕГУ оценили преобразования древнего города

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Встречу со студентами ЕГУ имени И.А. Бунина провел в ходе посещения Ельца губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Руководитель региона и молодые ельчане говорили о преобразованиях, которые уже произошли в древнем городе, и о перспективах повышения уровня жизни в Ельце, отмечающем в ближайшие выходные 876-ю годовщину образования.

В своем выступлении Игорь Артамонов отметил, что совокупно в Ельце и Елецком районе создается более 1500 рабочих мест. Здесь растет число новых предпринимателей, которые становятся работодателями, всего с 2019 года они трудоустроили 5675 человек. Активно развиваться елецкому бизнесу помогают меры господдержки, которых становится все больше. Это в том числе гранты «Легкий старт» и «Социальное предпринимательство», а также грант молодым предпринимателям.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор подчеркнул, важно, чтобы елецкие предприятия не остались без квалифицированных специалистов. «Область сегодня испытывает кадровый голод, – сказал Игорь Артамонов. – Поэтому высшая школа должна дать новые знания и новые профессии, а правительство области должно создать условия для размещения высокотехнологичных производств и для того, чтобы молодежи было куда сходить, чем заняться и где жить». Говорилось на встрече о благоустройстве елецких парков и скверов, ремонте дорог, учреждений здравоохранения и обновлении автопарка общественного транспорта, начале строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Героев, 2.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Интересовало студентов и развитие Ельца. Город воинской славы испытывает потребность в дальнейшем улучшении транспортной и дорожной инфраструктуры, в реконструкции нуждаются объекты культурного наследия. Игорь Артамонов ответил, что для решения этих проблем прорабатываются все возможные механизмы, а по ряду объектов работы выполнят на условиях софинансирования с федеральным центром. В частности, комплекс зданий Елецкой табачной фабрики вошел в список объектов для реставрации в рамках проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений».