«Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой этнографический комплекс в Курской области

Теперь у туристов есть возможность пользоваться интернетом со скоростью до 100 Мбит/с. Уже за первую неделю работы сети более десяти тысяч человек, посетивших мельницу, скачали почти 100 ГБ трафика и провели онлайн свыше 12 часов.

Кирилл Губанов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Цифровые решения "Ростелекома" позволяют в сжатые сроки развернуть беспроводные сети и гарантируют качество сигнала практически на любой площадке. Максимально быстро мы оснастили цифровой инфраструктурой территорию в селе Красниково. Гости комплекса оценили высокое качество связи и в режиме онлайн делились фото и видео с места событий»

Юлия Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области:

«Теперь в Красниково, на территории будущего туристического кластера есть бесплатный Wi-Fi. "Ростелеком" подключил точку доступа для гостей, что дало им возможность делиться снимками и эмоциями с места событий, пользоваться информационными ресурсами, а нам — повысить качество туристического обслуживания».

«Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» подходит государственным учреждениям, предприятиям и организациям любого масштаба. Доступ в интернет для пользователей, в соответствии с российским законодательством, предоставляется после быстрой авторизации. Сервис позволяет настраивать беспроводную сеть, формировать политику доступа, кастомизировать приветственную страницу.

Узнать подробнее об услуге и подать заявку на его подключение можно на сайте компании или по бесплатному номеру контактного центра 8 800 200 3000.