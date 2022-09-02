Главные новости Курска на 2 сентября 2022 года: ограничение движения, выплаты на детей и новые арт-объекты

Курск готовится ко Дню города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Со 2 сентября движение по улице Горького будет закрыто.

- Специалистам нужно время на монтаж десяти домиков в зоне уличной еды; розовой фотозоны возле дома № 21; флажковых перетяжек; исторических информационных табличек перед жилым домом 1954 года, домом Гладкова 1890 года, домом Переплетенко второй половины XIX века и Сергиево-Казанским собором; входной арки «Курск 990».; раскраски для детей; 40-метрового полотна для фестиваля граффити; столов, барных стоек, стульев, паллет, урн, биотуалета, - пояснили в мэрии.

Дворы не будут задействованы в праздновании, а горожане могут рассчитывать на быстрый приезд скорых и аварийных служб, предусмотрены подъезды к домам, сказали в горадминистрации.

К новому учебному году на детей в Курской области будет перечислена единовременная выплата в размере 1500 рублей из регионального бюджета.

- Выплата беззаявительная, ее перечислят в ближайшее время. Также каждому первокласснику подарим набор канцтоваров, - сообщили в администрации региона.

Всего в этом учебном году в Курской области за парты сядут более 120 тысяч школьников.

К занятиям 1 сентября в Курске приступили 52895 учащихся, из них в первый класс пошли 6036 человек.

Как рассказали в комитете образования города, в Курске работают 62 школы и Курская православная гимназия во имя преподобного Феодосия Печерского, из них 13 — с количеством учащихся больше тысячи человек.

За последние три года в регионе построены семь детсадов и четыре школы.

В 70 кадетских классах в этом году будет обучаться около 1600 детей. 222 группы продленного дня открыты в 54 школах областного центра, в них зачислено 5175 учащихся.

С 1 сентября в школах города приступят к работе 2675 учителей, в том числе 61 выпускник КГУ 2022 года.

Ранее КП сообщала, что в Рыльском районе Курской области на дистанционный формат обучения перевели с 1 сентября Бегощанский и Нехаевский филиалы Большегнеушевской школы, а также Локотскую школу и два ее филиала – Козинский и Обестянский.

- На данный момент в нашем регионе на дистанционном обучении будут находиться 1 196 обучающихся из 16 школ и семи филиалов, - уточнили в администрации Курской области.

На площади Перекальского установили куб с логотипом празднования юбилея. Кстати, новая инсталляция будет светиться вечером.

А на площади Дубровинского, при переключении сигналов светофора звучит соловьиная трель. К установленному недавно здесь соловью, можно подойти дождавшись зеленого сигнала светофора и сделать фото на память, сказали в мэрии.

Ранее КП сообщала, что 4 сентября улица Горького станет пешеходной. Можно будет прогуляться с семьей и друзьями по праздничным выставкам и узнать много нового о любимом Курске.

Рассказываем о том, что будет на Исторической площадке. Клуб исторической реконструкции «Русь» организует целый средневековый городок, в котором гости смогут посмотреть как жили наши предки.

Этнограф Людмила Немцева представит исторические костюмы, в которых ходили курские красавицы сто лет назад.

А еще кондитер Ольга Рагулина проведет мастер-класс по росписи любимого угощения во все времена — пряника.

Историческая площадка разместится на пересечении улицы Горького и Серафима Саровского, недалеко от Свято-Троицкого монастыря.

Ждут всех с 12:00 до 18:00.