В Воронежской области проходит масштабная акция «Собери ребенка в школу»

Фото: Воронежская областная Дума

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, который также возглавляет Попечительский совет Воронежского областного отделения Российского детского фонда, вместе с волонтерами детского фонда посетил воронежскую школу-интернат №6 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и поздравил с наступающим учебным годом будущих первоклассников.

Фото: Воронежская областная Дума

В настоящее время в школе обучается 120 ребят с нарушением слуха, в первый класс придут 8 детей.

Владимир Нетёсов встретился с учениками и родителями и вручил будущим первоклассникам в рамках акции «Собери ребенка в школу» ранцы с необходимыми школьными принадлежностями для успешного начала учебы. Также для школьной библиотеки от Российского детского фонда передали набор книг.

В этом году Детский фонд подготовил для школьников региона почти 200 комплектов канцтоваров. Кроме того, в своих избирательных округах депутаты Воронежской областной Думы в преддверии учебного года традиционно оказывают адресную поддержку семьям, в которых воспитываются школьники. В этом году парламентарии также помогли подготовиться к 1 сентября школьникам из ЛНР и ДНР.

В ходе визита в школу Владимир Нетёсов также пообщался с педагогическим коллективом, осмотрел классы, оборудованные в рамках нацпроекта, и обсудил перспективы дальнейшей модернизации материально-технической базы интерната.

Фото: Воронежская областная Дума

Директор школы-интерната Римма Лушпаева рассказала председателю облдумы, что кроме общего образования, большое внимание уделяется социализации детей, а также дополнительному образованию. Работает кабинет психологической разгрузки, несколько творческих мастерских. Ребята учатся шить, осваивают столярное дело, занимаются в фото-студии, мультстудии и театральном кружке, увлекаются спортом.

Фото: Воронежская областная Дума

Воспитанники школы-интерната принимают активное участие в муниципальных, региональных, межрегиональных и международных соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. Являются лауреатами межрегиональных и всероссийских фестивалей жестовой песни, фестивалей театральных коллективов. Среди них — победители Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», призеры межрегиональной викторины «Что? Где? Когда?» в рамках проекта «Расширяя горизонты, открывая перспективы», победители муниципального конкурса чтецов, победители межрегионального фестиваля «Да здравствует футбол», победители региональных соревнований по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Педагоги говорят, что помнят всех выпускников и следят за их судьбами. Многие успешно реализовали себя в творческой, научной и спортивной деятельности, а также в медицинской сфере.

Фото: Воронежская областная Дума

Заместитель директора по воспитательной работе Галина Севрюкова отметила, что среди выпускников есть те, кто посвятил свою профессиональную деятельность разработке слуховых аппаратов и методик обучения для слабослышащих. А столичные театральные вузы приглашают к себе артистов из школьного кружка актерского мастерства.

- Очень хорошо у нас развито жестовое пение, театральная студия. Многих наших учеников, еще до окончания школы приглашали в Москву, в Институт искусств и сразу брали их в штат Театра мимики и жеста — первый в мире и единственный в России стационарный профессиональный театр актеров с нарушениями слуха, который работает не только для глухих зрителей, но и для слышащих детей и взрослых, — рассказала педагог.

Станислав Павлов — учитель математики, физики, педагог дополнительного образования — рассказал, что выучить новый материал и даже сделать первые шаги в будущей профессии помогает игра. Много ребят, в том числе и из начальной школы, занимаются в мультстудии. Пишут сценарий, создают героев, делают декорации, снимают и монтируют видео. Одна из недавних работ — мультфильм про Петра Первого, занял второе место на региональном конкурсе, посвященном 350-летию со дня рождения императора.

Фото: Воронежская областная Дума

- Детям нравится смотреть мультики, а если их делать самим, а потом смотреть свой результат, то это в два раза интереснее и продуктивнее. Тут фантазия ребенка развивается. Сейчас такое время, что без цифровизации никуда, — отметил учитель.

Фото: Воронежская областная Дума

В школе кроме обычной образовательной программы большое внимание уделяют социально-бытовым аспектам. Ребят с нарушением слуха учат ориентироваться на дороге, в быту, магазине, осваивать основы цифровой финансовой грамотности. По мнению педагогов это помогает их ученикам познавать окружающий мир и успешно социализироваться в обществе.