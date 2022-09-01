Игорь Петренко: «Мы живем в уникальное время»

Известный актер рассказал, почему ему "иногда приходится выключать телевизор" Фото: Светлана ВОЛКОВА

29 августа в рамках празднования Дня российского кино в приграничном Курске презентовали картину режиссера Игоря Копылова «Небо».

Главные герои фильма — российские военные летчики, оказавшиеся в Сирийской Арабской Республике осенью 2015 года. Картина подробно показывает инцидент, связанный с гибелью военного летчика подполковника Олега Пешкова. Пешков стал прототипом главного героя картины, подполковника Сошникова, которого сыграл актер Игорь Петренко. Кстати, в год выхода картины (2021) актер удостоился звания лауреата Премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства в номинации «Искусство кино и анимации» за воплощение образа защитника Отечества в российском кинематографе.

В Курске Игорь Петренко рассказал, как создавался фильм, съемки которого проходили в разных точках России, в том числе в соседнем Липецке, а также за рубежом - в Сирии.

«Курский след»

- Перед тем, как сюда ехать в Курск, у меня спросили, вот у режиссера фильма Игоря Копылова есть родственники на курской земле, а у вас нет случайно никого здесь?

Я подумал, вроде бы нет. У меня корни уходят в Пензенскую, Тульскую области, Украину. При этом я понимаю, что меня связывает с таким именем как Михаил Семенович Щепкин. Я закончил высшее театральное училище имени Щепкина. Судьба так распорядилась, как я и не мечтал, и я оказался в театральном вузе. Поэтому вроде бы как получается «курский след» все-таки есть.

«Нельзя говорить, что западная культура — это плохо»

- Кино — действительно очень важный инструмент общения с людьми. И я понимаю, что на нас лежит колоссальная ответственность за то, что мы входим в каждый дом практически без стука. И у нас есть определенный абонимент прохождения в сознание и души, сердца человеческие. Конечно, на нас лежит ответственность.

К сожалению, вместе с произошедшим некогда упадком культуры, государственности и целостности нашего государства, пострадало и кино. Стала заходить в наши дома совершенно без стука и порой даже с грязными ногами в том числе потребительская часть западной культуры.

Нельзя говорить, что западная культура — это плохо. Точно также, как люди на Западе воспринимают сейчас нашу культуру враждебно - это не правильно. Но при этом потребительство стало приходить всюду, потому что на этом проще зарабатывать деньги.

«Я — счастливый человек, поскольку на моем пути попадаются такие «правильные» истории»

За возможность сыграть в этой картине я благодарен Игорю Копылову. Прежде всего за то, что он взял меня на этот корабль, и мы вместе шли и заглянули в такие материи, побывали в таких реалиях необычных! Конечно, такое кино воспитывает и меня в том числе, создает и мой внутренний стержень.

Петренко на презентации фильма в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Считаю, что я — счастливый человек, поскольку на моем пути попадаются такие «правильные», нужные, интересные истории. Когда мне пришел на ознакомление сценарий, был долгий путь проб, знакомств с режиссерами. С Игорем Копыловым мы познакомились именно на этой картине, и в итоге мне выпала честь исполнять роль главного героя в «Небе». Хотя претендентов на участие в этой картине было достаточно много.

«Сегодня есть возможность очистить дичайший потребительский налет»

Во время съемок судьба нас свела со многими людьми. Летчики нам помогали, представители различных министерств и ведомств, каждый вкладывал свою душу.

Я помню премьеру в Липецке, куда мы приехали с первым показом, на которую пришли летчики. И сегодня в зале в Курске присутствуют военные. Спасибо им большое.

Видите, как у нас происходит: сначала пандемия, на первый план вышли врачи, мы знаем, какая выпала на их долю нагрузка. Затем военная спецоперация… Такие испытания несут много трагедий, много горя. Но при этом, конечно, сейчас уникальное время. Благодаря, как ни странно, такой вот трагедии у нас люди сегодня «просыпаются».

Наши деды, которые верили в светлое будущее, жили не для себя, поднимали целину, шли вперед. Потом история нас так прокрутила-провертела, словно в какой-то мясорубке. Было такое ощущение, что наши старики оказались обманутыми и брошенными.

Сегодня у меня такое ощущение, что какая-то искра вновь возникла, и у нас есть сегодня возможность очистить дичайший потребительский налет.

Мы такие же граждане, так же живем и воспитываем своих детей, так же приходиться зачастую выключать телевизор.

О провинции и о столичных жителях

Мы живем в уникальное время. Когда мы можем стать и чище, и лучше, и внимательней. И вдруг появилась какая-то надежда, что мы вместе с этим сором выметем все, произойдет излечение, оздоровление нашего организма. Нам бы не пропустить это время.

И поэтому важно находиться встречаться, получать вот этот обмен, понимание.

Вот сегодня зашел разговор о провинции и о столичных жителях. Скажу вам, что как ни странно, на провинцию как раз с надеждой и смотришь. Насколько велика разница в отношении друг к другу, понятиях Родины, патриотизма, - не так как в столицах! В столицах люд разный, интересы разные, все бегут, вертятся в этом колесе.

Мы уже заряжены от вас - этот теплый, человеческий прием делает и меня лучше.

«Говорить о патриотизме стало все равно, что лебезить перед властью»

Игорь (Копылов — авт.) зарядил всех на определенные отношения на съемочной площадке, он вдохновлял всех на то, что мы делали, от водителей до актеров.

Кино — это труд коллективный. Но это даже не кино для меня, это средство, посыл, какая-то дань уважения. Я испытываю колоссальный пиетет. Скажу честно, он даже иногда мешал мне в работе, потому что когда ты уже знаешь всю историю, сложно воплощать на экране образ простого русского парня. Когда есть выбор, есть понимание, когда эти люди стоят на острие атаки, начинаешь серьезно задумываться, а что происходит? Мне кажутся, что вера их бережет.

В этом смысле на кино большая надежда.

В марте 2022 года Игорь Петренко подписал письмо в поддержку спецоперации в Украине Фото: Светлана ВОЛКОВА

К сожалению, в последние годы говорить открыто о патриотизме, с каким-то придыханием, - это стало как будто ты стараешься лебезить перед властью. Под это дело рубится сад, который нам необходим.

И я очень надеюсь, что наши режиссеры поняли, что не надо стесняться говорить на эти темы. Они выиграли битву за ваших детей, потому что низменное порой сделано очень эффектно, классно. На это тратятся деньги, потому что на этом поприще зарабатывают.

А вот такие истории, как «Небо», может осмелиться запустить редкий продюсер. Ведь многие ходят в последнее время в кинотеатры для того, чтобы «провести вечерок». Конечно, это проще, чем прийти и проливать слезы и о чем-то задумываться.

Благодаря таким картинам, как «Небо», надеюсь, кинематографисты начнут меньше стесняться развивать тему патриотизма, служения Родине.

В этом нет ничего зазорного и это нам очень нужно.