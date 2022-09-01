Главные новости Курска на 1 сентября 2022 года: начало учебного года, планы на День города и банкир-мошенник

Из-за «желтого уровня» террористической опасности при подготовке школ приняты дополнительные меры Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 сентября в Курске традиционно станет безалкогольным, продажа любых спиртных напитков будет запрещена. Однако такие ограничения не касаются мест общественного питания, пояснили в мэрии города.

- Организациям и индивидуальным предпринимателям, торгующим алкоголем, в том числе пивом, нужно обеспечить выполнение требований по ограничению реализации алкогольной продукции, в том числе пива, в соответствии с действующим законом, - добавили в горадминистрации.

Ранее КП сообщала, что стали известны результаты проверки образовательных организаций перед началом учебного года. Ее прошли 877 учреждений, сообщили в администрации региона.

- В связи с действием в регионе «желтого уровня» террористической опасности при подготовке образовательных организаций приняты дополнительные меры. Совместно с МЧС и МВД прошли дополнительные инструктажи и тренировки педколлективов, проверена работа охраны и пропускного режима, – сообщила и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Наталия Бастрикова.

День города — праздник, который охватит практически весь Курск, и конечно же, пикник-парк «Новая Боевка» не останется в стороне.

4 сентября здесь пройдут сразу несколько мероприятий.

Первое это самый массовый заплыв на Sup серфах. Всех желающих ждут в 17:00 на пляже пикник-парка. До 18:00 можно совершить красивое речное путешествие в отличной компании. Маршрут уже выбран.

Еще одно мероприятие начнется в 18:00. На сцене парка выступит популярная и любимая тысячами гостей «Новой Боевки» кавер-группа Каба4ки.

Помимо этого, есть и интеллектуальный бонус. В 16:00 на базе шахматной зоны «Активного города» (парк профессий), пройдет открытый блицтурнир.

В День города 4 сентября на улице Горького в Курске развернет свою экспозицию курский Эко-парк.

Работа творческой площадки начнется в 10.00. Курян и гостей города ждут различные мастер-классы, в том числе по цветочному оригами. Желающие смогут попробовать вкусный фито-коктейль и полюбоваться животными в мини-зоопарке.

Отметим, что Эко-парк — это уникальное место в городе, в котором можно не только отдохнуть, но и узнать что-то новое, а после посещения творческой площадки горожанами парк сможет найти своих постоянных гостей.

Креативное пространство «Веранда» присоединяется к празднованию Дня города Фестивалем локальной идентичности.

4 сентября улица Горького станет пешеходной. Можно будет прогуляться с семьей и друзьями по праздничным выставкам и узнать много нового о любимом Курске.

Рассказываем о том, что будет на Исторической площадке. Клуб исторической реконструкции «Русь» организует целый средневековый городок, в котором гости смогут посмотреть как жили наши предки.

Этнограф Людмила Немцева представит исторические костюмы, в которых ходили курские красавицы сто лет назад.

А еще кондитер Ольга Рагулина проведет мастер-класс по росписи любимого угощения во все времена — пряника.

Историческая площадка разместится на пересечении улицы Горького и Серафима Саровского, недалеко от Свято-Троицкого монастыря.

Ждут всех с 12:00 до 18:00.

Сотрудники УМВД России по Курску задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионеров.

- Злоумышленница работала в одном из банков. Тем не менее, используя популярный мессенджер, она нашла криминальную подработку – выезжать на указанные кураторами адреса и забирать деньги у людей, после чего перечислять заказчикам через банкоматы. Женщина была осведомлена о противоправном характере этой работы и в качестве вознаграждения оставляла себе 10% от полученной суммы.

Полицейские установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. В тот день она посетила семью пенсионеров, которые были уже психологически обработаны ее работодателями. Кураторы сообщили пожилым людям, что их родственница стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, для минимизации последствий которого якобы необходимо сто тысяч рублей. Потерпевшие завернули деньги в полотенце, положили в пакет с другими вещами и отдали злоумышленнице, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем следственного отдела УМВД России по городу Курску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 УК РФ.

- Есть основания полагать, что подозреваемая может быть причастна к совершению аналогичных преступлений. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается, - уточнила Ирина Волк.