Главные новости Курска на 31 августа 2022 года: обстрел приграничья, возобновление подачи горячей воды и дистант для школьников

Ремонт труб на улице Ленина завершат в конце сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 августа под минометный обстрел ВСУ попали два приграничных села Глушковского района Курской области — Алексеевка и Елизаветовка.

- В Алексеевке противник, судя по всему, вновь пытался уничтожить вышку сотовой связи. В ее окрестностях зафиксировано возгорание травы, также загорелась скирда соломы на ферме, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В Елизаветовке пострадало шесть частных домов, повреждения получили, в основном, крыши и окна. Жертв среди мирного населения нет. Однако под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли.

В 13 школах и трех филиалах приграничных районов уроки планируется проводить дистанционно. В таком же формате решено организовать торжественные линейки.

- В связи с действием в регионе «желтого уровня» террористической опасности при подготовке образовательных организаций приняты дополнительные меры. Совместно с МЧС и МВД прошли дополнительные инструктажи и тренировки педколлективов, проверена работа охраны и пропускного режима, – сообщила и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Наталия Бастрикова.

Готовность к отопительному сезону жилого фонда и социальной сферы Курской области обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она составляет более 82%.

- При подготовке к зиме особое внимание уделено реконструкции тепловых сетей. Десять объектов в Центральном и Железнодорожном округах Курска планируется сдать до октября. В конце сентября планируется завершить ремонт труб на улице Ленина. При этом подачу горячей воды потребителям предполагается возобновить 15 сентября, - сказали в администрации региона.