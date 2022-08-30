Главные новости Курска на 30 августа 2022 года: ремонт дорог, выставка картин и демонтаж "Старого клена"

В Курске продолжается ремонт магистралей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске подрядная организация ООО «ТЕРРА» приступила к работам по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия дороги по улице Фестивальная.

Об этом рассказали в комитете дорожного хозяйства. Эта дорога связывает центральную часть города с микрорайоном Заря, Железнодорожным округом и поселком Северный.

В рамках реконструкции проезжую часть на Фестивальной расширили до трех полос движения на участке от улицы Карла Маркса до дома, расположенного на улице Светлой.

29 августа подрядчик приступил к работам по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия дороги.

Также здесь заменят люки и решетки, укрепят обочины асфальтогранулянтом от фрезерования, установят новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку термопластиком.

В комитете также напомнили, что остановочный павильон и заездной карман разместят в том месте, где сейчас расположена старая железнодорожная насыпь — ее разберут, сделают пологой, с правой стороны (по дороге из города) появится остановка.

Все работы планируют завершить 30 ноября.

Кафе «Старый клен», расположенное рядом со стадионом «Трудовые резервы», снесут.

- Оно портило вид в самом центре города. Вопрос решался несколько лет. Договорились с собственником об изъятии земельного участка и трех зданий для госнужд за почти 43 миллиона рублей. Оплата за объекты уже произведена, документы сданы в Росреестр. Сразу после регистрации кафе демонтируем, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Арендаторы начали вывозить оборудование, работы по сносу планируют начать в ближайшие дни. После сноса территорию благоустроят В будущем здесь появится новая входная группа стадиона.

До 4 сентября в фойе концертно-творческого центра «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) пройдет персональная мини-выставка участника XI Международного пленэра «Курск — соловьиного края столица» Владимира Чернышова «Колокола. Рахманиновские звоны».

Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, известный живописец и график, художник-постановщик фильмов и спектаклей Владимир Федорович Чернышов много лет проработал на киностудии «Беларусьфильм» и в Национальном русском драматическом театре имени Горького.

Он — лауреат премии белорусской республиканской выставки «Панорама искусств», один из организаторов, заместитель председателя Шаляпинского общества в Беларуси. Произведения Владимира Федоровича находятся в фондах музеев Беларуси, художественных галереях Москвы, Магнитогорска, Алупки, частных собраниях США, Франции, Дании, Италии.