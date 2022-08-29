Проект по реконструкции городского парка в Железногорске получил федеральный грант

Общая стоимость проекта - около 350 миллионов рублей Фото: предоставлено пресс-службой

Проект по реконструкции городского парка имени Никитина в городе горняков Железногорске Курской области стал победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На его реализацию выделят федеральный грант в 95 млн рублей, а также проект получит софинансирование из областного и местного бюджетов.

К слову, проект побеждает во всероссийском конкурсе уже во второй раз. В рамках первого этапа благоустройства в 2021-2022 годах здесь построили лодочную станцию, променад, летний театр, детские площадки, навесы, пешеходную инфраструктуру и систему освещения.

Площадь парка имени Никитина – 70 гектаров. Общая стоимость проекта - около 350 млн рублей, из которых 140 млн рублей – инвестиции Металлоинвеста.

Как рассказала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Компании Юлия Мазанова, проект благоустройства городского парка компания Металлоинвест поддержала по итогам обсуждения с жителями Железногорска:

– Выбор функционального и сервисного наполнения парка также проводился на основе социальных опросов и голосования. По итогам первого этапа реконструкции парк заметно преобразился и стал новым центром притяжения для железногорцев. Реализация второго этапа до конца 2024 года позволит преобразовать прибрежную зону – открыть прогулочный маршрут по набережной, возвести уникальные архитектурные формы – городской павильон, амфитеатр, кафе, беседку.

Финалистов конкурса выбирала федеральная комиссия во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Эксперты брали во внимание качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов.