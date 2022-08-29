МГОК помогает реализовать таланты молодым

Наргиз — увлеченный человек, успешно совмещает работу, спорт и хобби

Выпускница Железногорского политехнического колледжа Наргиз Алекулова пришла на комбинат всего два года назад. Сегодня она трудится на Михайловском ГОКе имени А. В. Варичева электромехаником центральной электротехнической лаборатории.

Хотела работать именно на Михайловском ГОКе

- Когда в 2018 году окончила с отличием колледж по специальности Автоматизация технологических процессов и производств, то устроилась работать на другом предприятии. А в 2020 году, как только появилась вакансия на Михайловском ГОКе, перешла на комбинат, - вспоминает девушка. -– Технологический процесс увлекает. Моя специальность подразумевает контроль и настройку датчиков, которые измеряют параметры на котельной. Слежу за параметрами, чтобы они не отходили от заданных границ, за тем, чтобы было полное сгорание газа, правильно вырабатывался пар.

Пришлось познавать много нового, осваивать оборудование. Своими знаиями и навыками поделились мастера и коллеги, подсказывали, когда я что-то не понимала. Сейчас втянулась, довольна и собой, и работой.

Практически с первых же дней, как только Наргиз влилась в дружный коллектив горняков, девушка почувствовала, что перспективы роста и развития на этом предприятии велики. Было бы желание!

Спорт — норма жизни

Всегда быть собранной и вовлеченной на работе Наргиз помогает спорт, которым она занималается с детства. Когда поступила в колледж, продолжила бегать, принимала участие в работе военно-спортивного клуба. От колледжа выступала на эстафетах, городских соревнованиях. На комбинате, тоже решила не бросать свое увлечение и сразу же включилась в спортивную жизнь комбината, стала членом спартакиадной команды.

В минувшем году в городской эстафете, посвященной Дню Победы, в составе команды девушка заняла первое место. Наргиз целеустремленно готовилась, чтобы не подвести легкоатлетический состав сборной родного предприятия в Новотроицке в рамках забега #ВСЕНАСПОРТ.

Также на ее счету — бесплатные тренировки, которые Наргиз устраивала для жителей города горняков на местном стадионе.

- Когда мне предлагают участие в каких-либо спортивных мероприятиях, я всегда с радостью соглашаюсь, даже если в отпуске, так как мне это по душе. Сейчас мы готовимся к сезону соревнований. В сентябре на комбинате будут полиатлон и кросс. На предприятии есть спортинструкторы, который которые следят за физической формой спортсменов, - рассказывает Наргиз.

По ее словам, на комбинате много желающих заниматься спортом. Ежегодно на комбинате проходит рабочая спартакида, большое внимание уделяется здоровому образу жизни. Предприятие помогает развивать спортивную инфраструктуру в городе:

- Я всегда наших спортсменов вижу на стадионе, не зависимо от того, есть у нас какие-то соревнования или нет. Они занимаются для себя! Хорошо, что такая возможность есть.

На «Таврида АРТ» - с проектом развития внутреннего туризма

А не так давно Наргиз вернулась полная впечатлений с фестиваля "Таврида АРТ", где представила свой проект развития внутреннего туризма. Десять лет назад девушка вместе с родителями переехала в Железногорск. Для нее город горняков был нов и интересен, сама изучала его достопримечательности. Но особенно пришлись Наргиз по душе парки и зеленые улицы Железногорска.

В своем туристическом блоге девушка рассказала об обновленном парке имени Никитина, Аллее семьи, стрит-арт объекте в районе стадиона "Юность" и Голубой лагуне теперь уже родного города горняков. Затем зарегистрировалась в проекте #Мастерагостеприимства на сайте "Россия - страна возможностей" и так стала гостем фестиваля.

- Большинство, когда посещают Железногорск, смотрят карьер. Но не только карьер интересен. В городе есть прекрасные парк, аллеи на улице Ленина. Здесь красивое освещение, а на Аллее семьи вечером загораются огни, царит романтическая атмосфера. Все это я представила в форме презентации — фото и описание парков Железногорска, - рассказывает девушка.

На «Тавриде» в составе команды ЦФО она участвовала в разработке туров выходного дня по регионам:

- Наш тур, берущий начало в столице и проходящий через Курск, занял примерно четыре дня. Нужно было учесть все нюансы - питание, комфорт, дорогу. Также составили маршрут по арт-объектам городов.

- Наргиз, по-вашему, стал ли Железногорск в последние годы более туристическим?

- Думаю, да! Часто вижу в соцсетях посты туристов, которые посетили комбинат. Набирает популярность проект промышленного туризма на нашем предприятии. Такой интерес способствует развитию региона с одной стороны и просвещению россиян с другой. Конечно, в мегаполисах больше достопримечательностей. Но и в малых городах есть свой шарм.

В последние годы Наргиз и сама полюбила путешествия, увидела новые города России - Белгород, Липецк, Тулу. И впереди у нее еще много планов.

- Придя работать на комбинат, я получила больше возможностей для осуществления своих планов. А впереди у меня еще много задумок, которые хочется реализовать!