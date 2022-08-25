Сотрудники Михайловского ГОКа имени А.В. Варичева удостоились высоких наград

Награды вручил губернатор Курской области Роман Старовойт Фото: предоставлено пресс-службой

Государственные награды на днях вручили работникам Михайловского ГОКа имени А.В. Варичева (входит в компанию «Металлоинвест»).

Как отметил управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров, признание трудовых заслуг работников МГОКа на государственном уровне – это высокая оценка их профессионализма и достижений всего коллектива комбината. – Перед нами стоят важные задачи по развитию производства и повышению его эффективности. И мы успешно их решаем благодаря мастерству, ответственности, самоотдаче горняков, вкладу каждого из них в наше общее дело, - добавил Антон Захаров.

За многолетнюю добросовестную работу и профессиональные успехи медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили заместитель главного инженера энергоцентра Наталья Гавриченко, машинист экскаватора рудоуправления Олег Заикин, мастер управления железнодорожного транспорта Александр Карпенков, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Александр Ланин, машинист сушильной установки дробильно-сортировочной фабрики Олег Лукашевич, оператор пульта управления обогатительной фабрики Марина Плешивцева, машинист буровой установки буровзрывного управления Александр Проскурин.

Водитель комбината Александр Брылев удостоился почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».