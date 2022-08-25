Ревакцинация, маски и койки: как Курская область справляется с новой волной коронавируса

Пункт вакцинации работает в ТЦ в Курске ежедневно Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала пандемии число зараженных коронавирусом в Курской области перевалило уже за 123 тысячи человек. Ковид, о котором в последние полгода жители уже стали забывать, вновь активизировался. Не исключено, что осенью, в традиционный сезон гриппа и простуд), инфицированных будет еще больше.

187 подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано только в Курске за последние сутки.

Ограничения возвращаются?

КП уже сообщала, что с 25 августа в Курской области вводят противокоронавирусные меры. Пока они носят всего лишь рекомендательный характер.

Так, в Курской области рекомендуют соблюдать масочный режим в закрытых помещениях. Руководителям предприятий и организаций также рекомендовано организовать фильтры при входе в административные и другие здания для раннего выявления работников с повышенной температурой тела и признаками острых респираторных инфекций. Также будет усилена дезинфекция на рабочих местах, в общественном транспорте и местах массового пребывания людей, сообщает администрация региона.

При признаках ОРВИ рекомендовано не заниматься самолечением, а остаться дома и вызывать врача. Для больных коронавирусом возобновится СМС-информирование - им будут напоминать, что нужно соблюдать режим самоизоляции.

Пока это все. Но дополнительные ограничения могут ввести в любое время в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

Как будут развиваться события дальше?

Пока делать какие-либо прогнозы никто не может. Даже специалисты. Губернатор региона Роман Старовойт высказал свою позицию:

- Ситуация находится на постоянном контроле. Мы готовы к любому развитию событий. В случае необходимости, есть возможность оперативно дополнительно открыть для пациентов 200 коек. При этом не потребуется подключение других медучреждений для лечения больных в стационарах.

Глава региона призывает курян ревакцинироваться и сделать прививки:

- К сожалению, в России вновь растет заболеваемость коронавирусом. В других регионах уже начинают возвращать некоторые противоэпидемические ограничения. И только от нас с вами зависит, сумеем ли мы обойтись без них!

Как и в случае с гриппом, лучшей профилактикой коронавируса врачи называют вакцинацию: при заражении болезнь будет протекать легче.

Я сам привился, прошел не один раз ревакцинацию и буду это делать дальше, как и мои родные. Не могу позволить себе болеть.

Сейчас больных коронавирусом принимают три больницы: инфекционный госпиталь, больница имени Семашко и горбольница №4. В них развернуто более 300 коек. В стационарах есть необходимый запас кислорода, медикаментов и средств защиты, утверждают чиновники.

У вакцинации есть противопоказания

Прививка, если и не спасет от заражения, то хотя бы облегчит течение болезни, утверждают медики. Сейчас от ковид можно привиться не только в виде инъекции, вакцинацию проводят и назальным способом. Однако при этом нужно помнить, что у вакцины против ковид есть противопоказания.

- Курская область одной из первых в стране получила 12 тысяч атомайзеров – насадок для назального применения вакцины. В ближайшее время ожидается поступление дополнительной партии. Для вакцинации назальным способом в Курской области используется препарат «Спутник V». Этот способ введения используется в соответствии с утвержденной Минздравом России инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата, - рассказала председатель областного комитета здравоохранения Екатерина Письменная.

Термин «назальная» по отношению к вакцине используется из-за способа применения: назально, то есть впрыскиванием в нос. Для прохождения ревакцинации потребуется впрыскивать вакцину дважды с интервалом в 21 день.

Возможность интерназального введения вакцины при помощи дозирующего устройства (насадка-распылитель на шприц) прописана в инструкции по применению препарата (Изменение №12 к Инструкции ЛП-006395 внесены Минздравом 22 апреля 2022 г.), поясняют в комитете здравоохранения региона.

Где сделать прививку?

В 45 прививочных пунктах Курской области можно пройти вакцинацию от коронавируса.

Сделать прививку от ковида можно во всех поликлиниках, центральных районных больницах и торговом комплексе «МегаГРИНН» в Курске. Последний работает с понедельника по пятницу с 13:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям - с 12:00 до 18:00. Понадобятся паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Вакцинация и ревакцинация в Курской области проводятся компонентами вакцины «Спутник-V». В «МегаГРИННе» есть возможность использовать интраназальный способ введения, то есть впрыскивание в нос через специальную насадку.

Медики обращают внимание всех курян на то, что для прохождения ревакцинации потребуется впрыскивать вакцину дважды с интервалом в 21 день. При введении вакцины инъекционным способом в большинстве случаев достаточно одной дозы.