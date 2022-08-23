Главные новости Курска на 23 августа 2022 года: гибель контрактника в Украине, перекрытия дорог и гимн в школах

В областном центре из-за ремонта перекрыли ряд дорог Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин, рядовой контрактной службы Владислав Подгорный погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Владиславу было 45 лет. У него осталась совершеннолетняя дочь.

Ранее КП сообщала, что в Суджанском районе Курской области подорвался трактор. Предположительно, это произошло на неразорвавшемся боеприпасе. О ЧП сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт в воскресенье, 21 августа.

- К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в трех километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс, - добавил губернатор.

Жителей области попросили быть внимательнее. Если вы обнаружили неразорвавшийся боеприпас или предмет похожий на взрывное устройство, если вы заметили подозрительных людей позвоните в службу 112.

С 1 сентября во всех школах Курска учебная неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна и поднятия государственного флага.

Министерством просвещения утвержден церемониал поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Для этого за счет средств федерального бюджета общеобразовательные организации получат государственную символику и флагштоки.

В апреле такие церемонии уже прошли в школах № № 46 и 58. А в период летних каникул — в муниципальных лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных лагерях.

— Все это позволит приобщить школьников к российским духовно-нравственным ценностям, культуре и сохранению исторической памяти, — считают в комитете образования города.

С 22 августа временно прекратили движения транспорта на участке дублера улицы Энгельса в районе дома № 171 в Курске. Перекрытие движения будет действовать до 20 сентября до 20:00, сообщает мэрия.

Причина — проведение неотложных ремонтных работ по замене участков тепловой сети филиалом ПАО «КВАДРА» — «Курская генерация».

Ранее КП сообщала, что продолжаются работы по ремонту участка автомобильной дороги от улицы Карла Маркса до улицы Фестивальной общей протяженностью более 2,8 километров.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, уже выполнено фрезерование в полном объеме.

Также на участке планируются замена люков и решеток, укрепление обочин асфальтогранулянтом от фрезерования, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки термопластиком после завершения ремонта.