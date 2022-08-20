В Курской области проходят трехдневные празднования Яблочного Спаса

Деревянная водяная мельница в Красниково - самая старая из действующих в России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Трехдневное празднование «Яблочного спаса» проходит с 19 по 21 августа на территории водяной мельницы в Красниково Пристенского района Курской области. В первый день торжество посетило около 4 500 человек, в том числе жители Белгородской области и дети из ДНР.

Празднование началось с молебна возле Преображенской церкви. После для гостей представили широкую развлекательную программу. Прошли мастер-классы по кузнечному и литейному делу, открыты развлекательные зоны с народными играми и выставка сельскохозяйственной продукции. Желающих ждали на традиционной курской карагодной пляске «Тимоня».

Территорию села благоустраивают, чтобы привлечь туристов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продукцию народных промыслов на площадке мастерового проспекта «Русь мастеровая» представили подворья районов Курской области, а также Прохоровского района Белгородской области и Молдавской Республики.

Гости смогли провести 19 августа, праздник Преображения Господня, на символичном месте, возле самой древней, по мнению экспертов, действующей водяной мельнице.

20 августа на площадке в Красниково презентуют свои изделия мастера декоративно-прикладного творчества, можно посетить выставку фермерских хозяйств Курской области, будет работать фудкорт. Запланирована насыщенная детская программа.

Эту территорию планируют благоустроить, создав этнографический кластер.

Власти региона рассчитывают, что сюда будут приезжать отдыхать семьями, чтобы познакомиться с традиционными курскими ремеслами.

На празднованиях можно познакомиться с традиционными ремеслами Фото: Светлана ВОЛКОВА

В перспективе в Красниково планируют построить гостиницу на 30 мест.

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