Часть школ приграничья Курской области переведут на дистант

Такой режим работы образовательных организаций в приграничных районах планируют сохранить на время действия «желтого» уровня террористической опасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Важная тема про очный и дистанционный формат работы курских школ и детских садов, расположенных в десятикилометровой зоне от границы с Украиной.

- Большинство образовательных организаций будут работать очно. В каждом случае решение принималось с учетом мнения родителей. Что касается торжественных линеек, они пройдут в том же формате, что и учеба, - сообщил 20 августа губернатор региона Роман Старовойт.

Всего в шести приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей. В 13 школах и трех филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников.

Онлайн-формат введут:

• Беловский район – две школы

• Глушковский район – три школы, три филиала

• Кореневский район – четыре школы

• Суджанский район – четыре школы

Еще в нескольких школах приграничных районов занятия будут проходить в других зданиях — детей будут возить на занятия.

В Теткинской школе-интернате вводится комбинированное обучение – 12 детей будут обучаться дистанционно, еще 34 человека временно переведут в Пенскую школу-интернат.

Детские сады приграничных районов практически все будут работать в режиме свободного посещения. Из-за близости к границе вынуждены приостановить работу Троицкого детсада Кореневского района. В двух садах Глушковского района введут дежурные группы.

Такой режим работы образовательных организаций в приграничных районах планируют сохранить на время действия «желтого» уровня террористической опасности.

- Подчеркиваю: введение дистанционного формата - вынужденная необходимость для безопасности детей, - отметил глава региона.

До этого украинские диверсанты в течение трех дней - 4, 9 и 12 августа - подорвали шесть опор ЛЭП (110, 330 и 750 кВ), через которые идет снабжение электроэнергией объектов промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов. Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по данным фактам возбуждены уголовные дела по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ, - сообщает УФСБ.

Ранее КП сообщала, что ремонт спортивных залов пройдет в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На эти цели из федерального бюджета было выделено более 20,5 миллионов рублей.