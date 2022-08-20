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Общество20 августа 2022 4:00

Главные новости Курска на 20 августа 2022 года: ремонт спортзалов, концерт под открытым небом и план реконструкции музея

Рассказываем об основных событиях на утро 20 августа 2022 года
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курян приглашают на концерт на Театральной площади

Курян приглашают на концерт на Театральной площади

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областной администрации сообщают, что ремонт спортивных залов пройдет в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На эти цели из федерального бюджета было выделено более 20,5 миллионов рублей.

Так, в Ясеновской средней школе Горшеченского района работы уже завершены. Отремонтировали стены, потолок, пол и оконные проемы, также привели в порядок системы отопления и вентиляции, заменили двери.

В Кобыльской и Марковской школах Глушковского района оштукатурили и покрасили стены, заменили двери. Сейчас ремонтируют раздевалки и душевые.

На базе спортзалов также появятся спортивные клубы, уже закуплены современные тренажеры и спортивный инвентарь.

В Курской области создали концепцию музейной экспозиции областного краеведческого музея. Она разместится в здании мужской гимназии и займет три этажа. Общая площадь помещений будет более 3600 квадратных метров. Каждый зал получит индивидуальное цветовое решение. В них разместят около 50 тысяч экспонатов, которые будут периодически обновляться.

- Сейчас из-за ограниченной площади краеведческого музея многие экспонаты находятся в хранилищах. Новое здание позволит значительно увеличить экспозицию, - заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В областной администрации рассказывают, что в музее появятся самостоятельные экспозиции разных эпох. Также хотят создать залы-трансформеры для временных выставок, пространства рассказывающие о современной Курской области, в том числе виртуальный полет над регионом и макет города. Здесь разместится и музей курского соловья, а также экспозиция редкой книги.

Помимо этого, рассматривают вариант воссоздания зала приемов, который можно использовать для тематических мероприятий.

Для удобства посетителей создадут подробную систему навигации и qr-метки, будут предложены аудиогиды.

20 августа на Театральной площади в Курске состоится концерт проекта «Музыка для всех». Прозвучат арии из опер и оперетт, популярная современная вокальная и оркестровая музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением Юлии Жарковой и солистов филармонии. Начало концерта в 19:00.

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