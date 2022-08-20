Главные новости Курска на 20 августа 2022 года: ремонт спортзалов, концерт под открытым небом и план реконструкции музея

Курян приглашают на концерт на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областной администрации сообщают, что ремонт спортивных залов пройдет в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На эти цели из федерального бюджета было выделено более 20,5 миллионов рублей.

Так, в Ясеновской средней школе Горшеченского района работы уже завершены. Отремонтировали стены, потолок, пол и оконные проемы, также привели в порядок системы отопления и вентиляции, заменили двери.

В Кобыльской и Марковской школах Глушковского района оштукатурили и покрасили стены, заменили двери. Сейчас ремонтируют раздевалки и душевые.

На базе спортзалов также появятся спортивные клубы, уже закуплены современные тренажеры и спортивный инвентарь.

В Курской области создали концепцию музейной экспозиции областного краеведческого музея. Она разместится в здании мужской гимназии и займет три этажа. Общая площадь помещений будет более 3600 квадратных метров. Каждый зал получит индивидуальное цветовое решение. В них разместят около 50 тысяч экспонатов, которые будут периодически обновляться.

- Сейчас из-за ограниченной площади краеведческого музея многие экспонаты находятся в хранилищах. Новое здание позволит значительно увеличить экспозицию, - заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В областной администрации рассказывают, что в музее появятся самостоятельные экспозиции разных эпох. Также хотят создать залы-трансформеры для временных выставок, пространства рассказывающие о современной Курской области, в том числе виртуальный полет над регионом и макет города. Здесь разместится и музей курского соловья, а также экспозиция редкой книги.

Помимо этого, рассматривают вариант воссоздания зала приемов, который можно использовать для тематических мероприятий.

Для удобства посетителей создадут подробную систему навигации и qr-метки, будут предложены аудиогиды.

20 августа на Театральной площади в Курске состоится концерт проекта «Музыка для всех». Прозвучат арии из опер и оперетт, популярная современная вокальная и оркестровая музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением Юлии Жарковой и солистов филармонии. Начало концерта в 19:00.