Приобрести квартиру воронежские дети-сироты смогут с помощью жилищного сертификата

фото: Воронежская областная Дума

Решение об установлении дополнительной меры поддержки было принято в рамках внеочередного заседания Воронежской областной Думы 19 августа.

Документ разработан в целях расширения форм обеспечения жилыми помещениями лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет.

Напомним, действующее сегодня правовое регулирование в данной сфере предусматривает предоставление детям-сиротам по достижении возраста 18 лет однокомнатных квартир, находящихся в государственной собственности по договору специализированного найма – без права приватизации и возможности последующего отчуждения. По истечении 5 лет наниматель, при наличии определённых условий, вправе заключить в отношении данного жилого помещения договор социального найма, что позволяет ему в дальнейшем его приватизировать.

Обеспечение жильем детей-сирот относится к полномочиям органов государственной власти регионов, однако не всегда жилые помещения указанной категории граждан предоставляются своевременно из-за большого количества очередников.

В настоящее время на территории Воронежской области в списке значится 3986 детей-сирот, имеющих право на получение жилья. Учитывая численность нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, а также ряд ограничений, возникающих при покупке квартир для сирот, возникала необходимость расширить формы и механизмы обеспечения жильём указанной категории граждан, а также ввести нормы, направленные на сокращение очереди.

В качестве альтернативы было предложено выдавать государственный жилищный сертификат – именной документ, которым удостоверяется право на однократное получение выплаты для приобретения жилья.

– Благодаря сертификату, возможности по улучшению жилищных условий детей-сирот, имеющих право на его получение, буду существенно расширены. Сертификат может быть использован не только для приобретения помещения на первичном, но и вторичном рынке жилья, в том числе частного дома. К выплате также могут быть добавлены дополнительные собственные или заёмные средства и средства материнского капитала. Выдача сертификатов является дополнительной мерой государственной поддержки, поэтому документ будет предоставляться только с согласия гражданина. При отсутствии такого желания дети-сироты будут обеспечиваться квартирами в обычном порядке, – пояснил детали законодательного новшества председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Номинал сертификата на текущий момент будет составлять более 3 млн рублей.

На дополнительную меру соцподдержки смогут рассчитывать не все дети-сироты. Сертификат будет выдаваться лицам, достигшим 23-летнего возраста, социализированным (обладающим работой) и не состоящим на наркологическом или психоневрологическом учете.

В настоящий момент для реализации закона разрабатывается постановление правительства Воронежской области, утверждающее порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки.

Отметим, что в рамках последней корректировки бюджета Воронежской области на реализацию данной меры депутатами одобрено 75 млн рублей, что позволит в этом году распорядиться средствами сертификата 25 сиротам (кроме того, еще 75 млн в бюджете заложили к уже имеющемуся финансированию в объеме 895 млн рублей непосредственно на закупку квартир для этого категории граждан в связи с увеличением стоимости жилья).

После отработки механизма предоставления сертификатов в следующем году финансирование данной меры планируется существенно увеличить. Всего в списке лиц в возрасте свыше 23 лет на данный момент значится более 1,4 тысячи человек.