Как в Курске изменятся тарифы на проезд в такси

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В Курске будут скорректированы тарифы на проезд в такси. Но на пассажирах это отразится незначительно. Поездка в тарифе «Эконом» по маршруту длиной, к примеру, 6 км, и временем в пути 12 минут, будет стоить 165 рублей, вместо 160, которые были ранее.

В таксопарках пояснили, что эти меры связаны с тем, что из-за нехватки водителей с начала года в большинстве случаев при вызове такси срабатывал повышающий коэффициент. Чтобы решить эту проблему, Яндекс-Такси совместно с таксопарками приняли решение изменить структуру тарифов.

-Новая структура тарифов обеспечит водителям необходимую плотность заказов, что позволит им получать стабильный доход, который может быть выше, чем раньше. Это, в свою очередь, привлечет в систему дополнительное количество водителей, и как следствие, повышенный коэффициент будет срабатывать реже, - пояснили в Яндекс-Такси. - С одной стороны это позволит улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а с другой – по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории.

Водителей о фактических изменениях будут предупреждать напрямую.