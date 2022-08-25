Главные новости Курска на 25 августа 2022 года: гибель курянина в Украине, отключение воды и День российского кино

25 августа в Курске отключат воду в разных районах города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из-за ремонтно-профилактических работ 25 августа, в четверг, с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды в Железнодорожный округ, в центральную часть города (от ул. Никитской — ул. Красный Октябрь до ул. А. Невского-Сосновской), на ул. Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского, Димитрова, Семеновскую, Халтурина с прилегающими к ним улицами, ул. К. Маркса №№ 12;14; 31а, б; 33; 47; 51; ул. Никитскую, 4, 4б, 6, 8. Ломакина, 1, 3, 5;

в микрорайон «КЗТЗ» и на ул. 50 лет Октября с прилегающими улицами, ул. Дзержинского с прилегающими, ул. Большевиков, ул. Суворовскую и Суворовские пер., Кр. Армии, Пионеров с прилегающими улицами (от 50 лет Октября-ул. Энгельса до ул. Советской-Белинского), ул. Бойцов 9-й Дивизии (кроме № 185в и 185ж), Звездную, пр. В. Клыкова, пр. Н. Плевицкой, ул. Крымскую, ул. Запольную, ул. Пучковку, улицы Орловские, ул. Студенческую, пр. Дружбы, пр. Сергеева, пр. Энтузиастов (нечетные номера домов); пр. Хрущева (четные номера домов), ул. Веспремскую, Майский бульвар (№ 9 и № 11), ул. Энгельса, Песковские, Литовскую с прилегающими улицами.

Будет снижено давление в сетях водопровода в Северо-западном микрорайоне: на ул. Косухина, Воробьева, пр. Энтузиастов (четные номера домов), пр. Хрущева (нечетные номера домов), Мыльникова, Майском бульваре, ул. Бойцов 9-й Дивизии,185в и 185ж.

Необходимо сделать запас воды. Справки по телефону: 70-06-14.

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб курянин, житель города Железногорска – Владислав Васильев. Об этом сообщили в администрации Курской области.

Владислав проходил военную службу по контракту.

- Приносим свои соболезнования родным и близким Владислава. Скорбим вместе с вами, - добавили в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что в Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлили на 15 суток до 7 сентября.

- В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях.

До этого КП сообщала, что курянин, рядовой контрактной службы Владислав Подгорный погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

На празднование Дня российского кино в Курск приедет Игорь Петренко

Этот праздник в нашей стране отмечается 27 августа. В этот день 103 года назад Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации кинодела, вся кинематографическая промышленность и кинотеатры перешли в прямое ведение Народного комиссариата просвещения.

Курская область в этом году отмечает юбилей с даты первого кинопоказа. Курск стал одним из первых городов Российской Империи, встретившим кинематограф, вслед за Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Первый киносеанс в Курске состоялся 125 лет назад в городском театре (впоследствии – кинотеатр имени Щепкина) 14 мая 1897 года, менее чем через полтора года после первого показа, устроенного братьями Люмьер в Париже на бульваре Капуцинок.

Комитет по культуре Курской области и Курский кинофонд приглашает курян на празднование Дня российского кино, которое состоится 29 августа в 18:00 в Драматическом театре имени А.С. Пушкина. На мероприятии пройдет концерт с поздравлением работников киноотрасли и показом российской исторической драмы 2021 года «Небо» о судьбах военных летчиков в Сирии. На праздник приглашен исполнитель главной роли картины, актер Игорь Петренко, а также ее режиссер Игорь Копылов. Несмотря на то, что Игорь Сергеевич родился в Ленинграде, он имеет курские корни. Его отец Сергей Константинович – уроженец поселка Теткино Глушковского района.

Бесплатные пригласительные в кассах драмтеатра, филармонии и кинотеатра «Юность».