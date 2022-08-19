Главные новости Курска на 19 августа 2022 года: Яблочный Спас на водяной мельнице, хлопки над городом и благоустройство улиц

Курян приглашают на праздник в село Красниково Фото: Светлана ВОЛКОВА

На праздник «Яблочный Спас» у водяной мельницы в селе Красниково Пристенского района 19 и 20 августа можно будет добраться общественным транспортом, сообщили в администрации региона.

Бесплатный автобус из Курска отправится от площади Дзержинского (памятник «Танкистам – Героям Курской битвы») в 09:00, 13:00 и 17:00. Из села Красниково в Курск можно будет уехать в 15:00 и 19:00. Автобусы проследуют через Обоянь с остановкой на автовокзале.

Гости праздника также смогут воспользоваться обычными автобусами межмуниципального регулярного маршрута «Автовокзал Курск - Обоянь - Пристень». Отправление из Курска в 11:40, 15:10, 18:10; обратно - в 15:00 и 18:00. Стоимость билета уточняйте в кассе.

Координаты для самостоятельной поездки: 51.25575° 36.417476°.

19 августа в селе Красниково Пристенского района около водяной мельницы пройдет праздник «Яблочный Спас». Начнется он с молебна и освящения даров у храма Преображения Господня.

С 11:00 до 21:00 будут работать тематические площадки «Русь мастеровая», «Зона кузнеца», «Зона литейщика». Для художников откроется «Зона пленэра»: в режиме реального времени они напишут храм, Дом пекаря, пейзаж с мельницей. Посетители смогут попробовать выпечку из муки, производимой на водяной мельнице.

Для любителей активного отдыха на поляне перед лесом будет организована «Зона народных игр». Все желающие смогут поиграть в городки и посоревноваться на скорость в забивании гвоздей и беге в мешках, принять участие в других старинных русских забавах.

В 15:30 творческую программу откроет традиционная пляска Курской области «Тимоня». В ней примут участие все коллективы и гости праздника, присоединиться смогут все желающие.

Праздничные мероприятия около водяной мельницы продолжатся и в выходные дни – 20 и 21 августа.

Днем 18 августа в социальных сетях куряне начали сообщать, что слышали громкие звуки сразу в нескольких районах города. Возможную причину хлопка объяснил губернатор Роман Старовойт.

- Громкие звуки, о которых сообщают в соцсетях, могут быть вызваны работой авиации. В случае поступления какой-либо новой информации она будет оперативно доведена до сведения курян, - заявил глава региона.

Также Роман Старовойт сообщил, что в районе улицы Косухина горит гараж.

- По информации комитета региональной безопасности в Курске в районе улицы Косухина горит частный гараж. Предположительно внутри может находиться автомобиль. На место выехали спасатели. Никаких других происшествий в областном центре не зафиксировано, - сказал губернатор.

На разворотном кольце, которое находится на площади Добролюбова, высадили 20 шаровидных туй.

В городской администрации рассказали, что растения привезли в Курск из Московского питомника.

Продолжаются и летние работы по уходу за деревьями и кустарниками. Так, в скверах, расположенных на улицах Звездной, Сонина, проспектах Вячеслава Клыкова и Победы, возле здания филармонии, а также в сквере на пересечении улиц Челюскинцев и Лысой горы и в парке Героев Гражданской войны, рабочие удалили сухие, поврежденные за зиму и неправильно растущие ветви.

Также рабочие полили и подкормили минеральными удобрениями почти три с половиной тысячи саженцев на улицах Просторной, Перекальского, проспектах Дружбы и Победы.