Михайловский ГОК приглашает на работу

На комбинате гарантируют достойную зарплату и социальный пакет Фото: предоставлено пресс-службой

В АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» открыт массовый набор на вакансии:

С профильным образованием:

Ведущий инженер по промышленной безопасности

Ведущий инженер-механик

Инженер-строитель

Инженер-энергетик

Маркшейдер

Взрывник

Водитель автомобиля (кат.С)

Водитель погрузчика

Машинист крана автомобильного

Машинист экскаватора (дизельного)

Раздатчик взрывчатых материалов

Слесарь аварийно-восстановительных работ

Слесарь-ремонтник

Станочник широкого профиля

Техник-метролог

Токарь

Фрезеровщик

Электрогазосварщик

Электромеханик (КИПиА, АСУТП)

Электромонтер по обслуживанию подстанции

Электромонтер / электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования

С обучением на рабочем месте:

Водитель дрезины

Грохотовщик

Грузчик

Дозировщик реагентов

Заливщик металла

Кузнец на молотах и прессах

Машинист конвейера

Машинист насосных установок

Машинист эксгаустера

Монтер пути

Растворщик реагентов

Регулировщик хвостового хозяйства

Фильтровальщик

Формовщик машинной формовки

Электромонтер связи

Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки.

Узнать подробнее о вакансиях можно в отделе подбора, оценки и развития персонала по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 21, каб. №5 или по телефонам: (47148) 9-65-68, 9-46-07, 9-40-26.