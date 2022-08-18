Михайловский ГОК приглашает на работу

На комбинате гарантируют достойную зарплату и социальный пакет
Фото: предоставлено пресс-службой
В АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» открыт массовый набор на вакансии:
С профильным образованием:
Ведущий инженер по промышленной безопасности
Ведущий инженер-механик
Инженер-строитель
Инженер-энергетик
Маркшейдер
Взрывник
Водитель автомобиля (кат.С)
Водитель погрузчика
Машинист крана автомобильного
Машинист экскаватора (дизельного)
Раздатчик взрывчатых материалов
Слесарь аварийно-восстановительных работ
Слесарь-ремонтник
Станочник широкого профиля
Техник-метролог
Токарь
Фрезеровщик
Электрогазосварщик
Электромеханик (КИПиА, АСУТП)
Электромонтер по обслуживанию подстанции
Электромонтер / электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования
С обучением на рабочем месте:
Водитель дрезины
Грохотовщик
Грузчик
Дозировщик реагентов
Заливщик металла
Кузнец на молотах и прессах
Машинист конвейера
Машинист насосных установок
Машинист эксгаустера
Монтер пути
Растворщик реагентов
Регулировщик хвостового хозяйства
Фильтровальщик
Формовщик машинной формовки
Электромонтер связи
Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки.
Узнать подробнее о вакансиях можно в отделе подбора, оценки и развития персонала по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 21, каб. №5 или по телефонам: (47148) 9-65-68, 9-46-07, 9-40-26.