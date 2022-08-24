Курянин рассказал о восхождении на Эльбрус

Все началось с того, что на День рождения компания подарила другу тур в горы

Житель Курчатова Никита Мирошниченко со своими друзьями - всего семь человек - взошел на одну из самых высоких вершин мира. Своими впечатлениями он поделился с газетой "Друг для друга".

"Самое страшное - это кислородное голодание"

Никита Мирошниченко уже три года живет в Курчатове, работает на строительстве Курской АЭС.

- Все началось с того, что на день рождения нашего друга мы подарили тур на Эльбрус с открытой датой, – рассказывает Никита. – А потом подумали, как мы его одного отпустим, да скучно ему без нас там будет... И решили составить ему компанию. Запланировали дату отпуска (это было непросто, все мы живем в разных городах), и 12 июля началось наше недельное приключение.

Но прежде фирма, занимающаяся организацией туров на Эльбрус, прислала парням инструкцию с четкими указаниями, как готовиться. «За три месяца до восхождения уже запрещено употребление алкоголя, нужно подтянуть спортивную форму – упражнения, бег... Каждый честно в своем городе занимался. Уже потом поняли, что серьезная физическая подготовка не так важна. Там есть испытания гораздо серьезнее. При кислородном голодании с человеком может случиться что угодно. И мы видели, как это происходит».

База «Бочки»

Каждый день были инструктаж и тренировки: сначала поднялись в горы на несколько сотен метров, потом на километр. Только на третий день предстояло первое серьезное испытание – подъем на гору Чегет высотой 3769 метров.

Следующий этап – высокогорная база «Бочки». Необычная гостиница уже стала частью легенд Эльбруса. В 80-х годах прошлого века на высоту 3780 метров затащили девять цистерн (по одной версии, раньше в них перевозили нефть железной дорогой, по другой – это вагоны-бытовки) и сделали из них домики над облаками для путешественников.

Друзья приехали сначала в село Тегенекли у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Там они присоединились к еще одной группе путешественников, заселились в гостиницу.

В тренировку от высокогорного приюта входил и выход на «Скалы Пастухова» (высота 4700 м над уровнем моря).

- Кто не поднимается сюда, не допускается к дальнейшему восхождению, потому что с каждым новым подъемом давление больше, а кислорода меньше, – рассказывает Мирошниченко.

В горах помогает... газировка

– Конечно, ни о каких комфортных бытовых условиях и речи быть не могло, – замечает Никита. – Горячий душ? О чем вы! Помыться там просто негде и нечем. Спасали влажные салфетки, как мы смеялись, для «стратегически важных мест». Но мы с братом все же искупались, хотя это громко сказано. В горы с собой каждый нес по пять литров воды, мы же с братом взяли еще пять. Часть ее потратили на купание. Запомнилось оно лютым холодом, боялся, что простужусь, обошлось. Есть еще общая вода – несколько фляг, которые все в группе несут по очереди.

Потом был день отдыха, и наконец, ночной «штурм». Максимальная экипировка: термобелье, сверху флис, влаго- и ветрозащитная куртка и только сверху зимний пуховик. Две пары перчаток, специальные горнолыжные ботинки с пластиковым корпусом, на них «кошки», в руки – палки, на голову – шлем... С собой обязательно термос горячего сладкого чая, джемы, шоколад и кола. Именно газировка с большим содержанием сахара помогает организму в горах избежать резкого падения уровня глюкозы в крови.

- На точку старта нас отвезли на ратраках – машинах на гусеничном ходу. Потом только пешком. Поднялись выше «Скал Пастухова» и пошли по «косой полке» к «седловине» – это место между двух вершин Эльбруса, высота 5350 метров. Погода же портилась буквально с каждым шагом: ветер 45 км/ч, на ногах еле стоишь, если снимаешь варежку и роняешь ее – пара секунд и она улетает. Видимость всего три – пять метров.

Важно отправляться в надежной и проверенной компании

– Пришлось возвращаться, не дойдя до вершины Эльбруса совсем немного. И только потом мы узнали, что некоторым из нашей группы становилось плохо, их спускали уже чуть выше Скал Пастухова, – говорит Никита. – Кто-то терял сознание, у кого-то была пелена перед глазами, у кого-то наступало чувство эйфории – признаки горной болезни. Когда шли уже обратно, услышал, что меня зовет друг. Оборачиваюсь: «Дима, что случилось?» – «Зови гида», – кричит он мне. Там ветер свистит так, что общаться можно только криком, находясь рядом друг с другом. Оказалось, за ним шла девушка и она просто плашмя упала на снег. Он ее поднимает, ставит на ноги, а она также плашмя назад. Гид пристегнул ее к себе страховкой и так вел уже всю дорогу вниз.

Но не смотря на все трудности, Никита уверен, что снова вернется в горы.