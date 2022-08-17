Главные новости Курска на 17 августа 2022 года: Яблочный Спас в Красниково, ограничение полетов и киноквартирник

Курян приглашают посмотреть кино на летней площадке Фото: Светлана ВОЛКОВА

По решению Росавиации до 23 августа 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России.

Помимо курского, полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний вы можете уточнить на их официальных сайтах, включая социальные сети.

В Курской области создана круглосуточная «горячая линия» для пассажиров, на которой можно задать вопросы о вынужденном возврате билетов и получить актуальную информацию о пассажирских перевозках, телефон: 8 (4712) 34-00-60.

17 августа на летней площадке Курского кинофонда пройдет киноквартирник.

- В этот раз предлагаем познакомиться с легкой и спокойной мелодрамой «Путешествие будет приятным» (1982) – атмосферной картиной про летние приключения на авто, - рассказали организаторы.

Юная Люда, служащая одного из крупных учреждений, оказала деловую услугу сотруднику подшефного предприятия. И теперь Геннадий в знак благодарности приглашает девушку в путешествие на машине-амфибии, которую сам сконструировал. Люда принимает его предложение, хотя многое в нем ее пока раздражает...

В фильме много музыки, в том числе модных композиций и набирающего в то время силу рока. Съемки фильма проходили на берегу Черного моря в Геленджике и его окрестностях. Режиссером фильма стал Альберт Мкртчян, знакомый в то время зрителям по картине «Земля Санникова». На главную роль привлекательной девушки Людмилы пригласили тогда еще малоизвестную Светлану Аманову, которая стала популярной в том же году после роли Тани Пеговой в фильме «Спортлото-82». Ее напарника по путешествию сыграл популярный Борис Галкин.

Перед показом со стихотворениями и песнями собственного сочинения выступит Сергей Грешилов.

17 августа в 19:00.

Адрес: Зеленая, 32 (Курский киновидеофонд)

Запись на мероприятие по тел. 52-98-20 (в будние дни).

19 августа в селе Красниково Пристенского района около водяной мельницы пройдет праздник «Яблочный Спас». Начнется он с молебна и освящения даров у храма Преображения Господня.

С 11:00 до 21:00 будут работать тематические площадки «Русь мастеровая», «Зона кузнеца», «Зона литейщика». Для художников откроется «Зона пленэра»: в режиме реального времени они напишут храм, Дом пекаря, пейзаж с мельницей. Посетители смогут попробовать выпечку из муки, производимой на водяной мельнице.

Для любителей активного отдыха на поляне перед лесом будет организована «Зона народных игр». Все желающие смогут поиграть в городки и посоревноваться на скорость в забивании гвоздей и беге в мешках, принять участие в других старинных русских забавах.

В 15:30 творческую программу откроет традиционная пляска Курской области «Тимоня». В ней примут участие все коллективы и гости праздника, присоединиться смогут все желающие.

Праздничные мероприятия около водяной мельницы продолжатся и в выходные дни – 20 и 21 августа.

Из Курска и Обояни в Красниково будет курсировать транспорт, расписание будет опубликовано дополнительно. Координаты для самостоятельной поездки: 51.25575° 36.417476°.