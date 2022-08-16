Блогер из Калуги рассказал о рыбалке в Курской области

Рыбак посетил множество водоемов как в своем родном крае, так и в других областях страны, побывал на Оке, Дону, Угре Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

22-летний Антон Тимошин из Калуги не только ловит рыбу, но и ведет об этом блог, который читают и смотрят более 20 тысяч подписчиков в разных уголках страны. Недавно Антон рыбачил на курских водоемах, об этом рассказала газета "Курская правда"

- В Курскую область, честно говоря, поехал не за рыбой, а за дикой природой, – говорит Антон. – Река Сейм мне пришлась по душе, хоть и пробыл я там всего ничего – три мимолетных дня. Но за это время посетил два совершенно разных места.

С выбором первого помог товарищ-рыболов, который отлично знает здешние места. Подходящий дикий берег нашелся в Рыльском районе. Около двух часов Антон расчищал «рабочее пространство»: покосил траву, очистил сектор под водой от растительности и убрал поваленные деревья. В общем, пришлось потрудиться, прежде чем закинуть удочку.

Несмотря на то что ловить на больших глубинах и на участках реки, где практически нет течения, Антону было непривычно, «свою рыбу» он все же поймал. В улове удалось лицезреть плотву, густеру, уклейку, красноперку, подлещика. Можно сказать, стандартный набор рыболова.

Также блогер ловил рыбу на реке Свапа.

– Здесь глубины в секторе пять-шесть метров, при том что ширина речки в этом месте не превышает сорока метров, а течение лишь способно натянуть шнур. Интересно и необычно, как по мне. Из-за приличной глубины пришлось использовать кормушки 50-60 граммов, – говорит рыбак.

Рыбалка оказалась удачной, и через час после начала ловли Антону попался крупный голавль. По словам парня, на крупную рыбу он не рассчитывал, но уверен, что ее тут много, а рыбка, отмечает он, в курских водоемах очень красивая и чистая.

– Редко удается выбраться из родного города, но если получается, то такие моменты однозначно запоминаются. Неблизкий путь, живописные и дикие места, море живности и немало красивейших рыб. Необязательно выдавать хороший улов и ловить горы рыбы, ведь достаточно всего несколько поклевок, хорошая компания и вменяемая погода. Все это у меня было, поэтому поездка выдалась успешной, – говорит в заключение Антон. – Надеюсь, что еще получится вернуться в эти красивые места.