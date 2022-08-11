Игорь Артамонов: Это крупнейший в России завод подобного типа

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Крупный маслоэкстракционный завод Группы «Черкизово» открылся сегодня в Ельце. Старт работе предприятия дали Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов.

На заводе «Черкизово-Масла» будет производиться соевый шрот, лецитин и масло. Мощность предприятия составляет 2,5 тысячи тонн соевых бобов в сутки. Общий объём инвестиций в проект превысил 10 млрд рублей. «Этот завод построен с участием государства, с федеральной поддержкой. Отмечу, что этот проект – пример успешного взаимодействия бизнеса и государства. Знаю, что привлеклись льготные кредиты на реализацию проекта. Также наши коллеги из компании «Черкизово» пользовались и возмещением капитальных затрат. Всё это дало соответствующий результат», – сказал Дмитрий Патрушев.

Выступая с приветственным словом, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что для региона открытие подобного предприятия имеет большое значение. Спрос на сою с каждым годом увеличивается. В нашей области площади под этой культурой выросли с 1,6 тысячи гектаров в 2006 году до 128,4 тысячи гектаров в 2022-м. По итогам 2021 года регион вошел в топ-10 по экспорту растительных масел. В этом году масличные культуры посеяны на площади 393 тысячи гектаров, что на 105% больше уровня 2021 года. Ожидаемый валовой сбор – 250 тысяч тонн. В ближайшие годы аграрии области планируют увеличить этот показатель до 400 тысяч тонн.

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«Это крупнейший в России завод подобного типа, и нас очень радует, что крупные компании выбирают наш регион, открывают здесь современные предприятия. Таким образом, формируется продовольственная безопасность и независимость от зарубежных поставок. Созданы новые рабочие места с достойной заработной платой. Мы рассчитываем, что подобные предприятия у нас ещё будут появляться, такие планы есть», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Финансовым партнёром проекта выступил Россельхозбанк. Помимо перерабатывающих мощностей предприятие включает в себя сырьевой комплекс мощностью единовременного хранения 220 тысяч тонн продукции с возможностью двукратного расширения в дальнейшем. На заводе создана уникальная система хранения готового продукта, не имеющая аналогов в России, которая полностью исключает контакт продукта с внешней средой. Для доставки продукции рядом с предприятием построена железнодорожная станция емкостью более 100 вагонов с грузооборотом свыше 1 млн тонн в год. «Липецкая область – привлекательный регион с точки зрения инфраструктуры и логистики. В Ельце, где мы открыли предприятие, расположен мощный железнодорожный узел, это очень важно для развития экспорта», – отметил Сергей Михайлов.

Собственный завод по переработке масличных культур позволит Группе «Черкизово» повысить самообеспеченность комбикормами и снизит зависимость от импортного сырья. На территории Липецкой области в последние годы сложился агропромышленный кластер по выращиванию и переработке масличных культур. В регионе действуют уже восемь маслоэкстракционных заводов совокупным объемом переработки 3275 тонн сырья в сутки. С учетом ввода новых мощностей общий объем переработки увеличится до 5775 тонн в сутки.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.