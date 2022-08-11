Игорь Артамонов: Сотрудники особой экономической зоны постоянно взаимодействуют с предприятиями

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Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с руководителями компаний «ЙОКОХАМА Р.П.З.» и «РАЦИОНАЛ», резидентов особой экономической зоны «Липецк». Губернатор обсудил с директорами предприятий проблемные вопросы и пути их решения. Кроме того, рассматривались возможности взаимодействия с российскими и зарубежными компаниями из дружественных стран по поиску новых поставщиков сырья, а также варианты выстраивания логистических путей.

Компания «ЙОКОХАМА Р.П.З.», ранее приостанавливающая свою деятельность из-за сложностей с логистикой, возобновила работу, налажены поставки каучука. Все сотрудники получают заработную плату в полном объеме. Стабильная ситуация и на заводе «РАЦИОНАЛ». Менеджмент компании частично отказался от импортных комплектующих для своего оборудования. Налаживается сотрудничество с производителями аналогов среди российских поставщиков. К слову, новые котельные позволяют снизить потребление природного газа до 23% и экономить потребление электроэнергии до 72%. В настоящее время недостатка заказов у предприятия нет. Поставки осуществляются в школы, больницы, детские сады, санатории, жилые комплексы, торговые центры.

«Наша задача – оказывать максимальную поддержку действующим предприятиям. Все возникающие проблемные вопросы должны оперативно отрабатываться. Основное внимание – людям, которые заняты на производстве. Именно поэтому сотрудники особой экономической зоны постоянно взаимодействуют с предприятиями, подключая к процессу HR-блок, юристов, специалистов агентства инвестиционного развития региона», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.