Губернатор Игорь Артамонов: В этом году начнём проектирование, в следующем планируем зайти на объект

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на возрождение лагеря «Прометей» будет направлено более 500 млн рублей. Это средства гранта, полученного областью от Правительства России за эффективную работу команды в 2021 году.

Предполагается, что «Прометей» может стать самым крупным центром для детей и молодёжи в Центральном федеральном округе. Посещение будет круглогодичным. «Акцент мы хотим сделать на IT-специализации, - подчеркнул губернатор. - В этом году начнём проектирование, в следующем планируем зайти на объект».

Игорь Артамонов пояснил, что реализация проекта будет поэтапной и займёт несколько лет. «Лагерь находится не в очень хорошем состоянии. Предстоит провести колоссальный объём работ. Но решение принято и мы будем прилагать все необходимые усилия для реализации этой идеи», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.