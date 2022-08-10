Игорь Артамонов: Уровень взаимодействия и реагирования всех структур очень высокий. К транспорту особенное внимание

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание Координационного совета по антитеррористической защите транспортной инфраструктуры региона. В нем приняли участие представители УФСБ России по Липецкой области и сотрудники других силовых структур.

Игорь Артамонов отметил, что региональное правительство тесно и продуктивно сотрудничает с силовиками. «Уровень взаимодействия и реагирования всех структур очень высокий. К транспорту особенное внимание – автобусы, поезда перевозят огромное количество людей. Мы делаем все необходимое, чтобы обеспечить их безопасность», – прокомментировал губернатор.

В ходе заседания был выработан комплекс дополнительных мер по недопущению актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса региона.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.