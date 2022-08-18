Житель Курска, стрелявший из окна в детей, получил четыре года колонии

У стрелка дома нашли наркотики, револьвер и 190 патронов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной суд оставил без изменения приговор 40-летнему жителю Курска, который стрелял с четвертого этажа дома по улице Энергетиков областного центра в детей, которые играли во дворе.

Разрешение на оружие у него было

ЧП произошло вечером 10 августа 2021 года. Мужчина был у себя в квартире в многоэтажном доме по улице Энергетиков Курска. Из окна он увидел возле автомобиля Lada Vesta, на котором он ездил, двоих ребят.

- Дети не пытались повредить или открыть автомобиль, но мужчина взял из сейфа свою пневматическую пружинно-поршневую винтовку. Она не относится к огнестрельному оружию. И без всякой причины, из хулиганских побуждений, с расстояния примерно 51 метр дважды прицельно выстрелил в 12-летних мальчиков, - прокомментировали вопиющий случай в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В результате один из мальчиков получил пневмострельное непроникающее ранение грудной клетки. Пуля попала ребенку справа в грудь, ранение оценили как повлекшее легкий вред здоровью.

Кстати, у осужденного курянина было разрешение на хранение и ношение оружия.

В квартире нашли наркотики, патроны и револьвер

Промышленный райсуд Курска 27 апреля 2022 года признал мужчину виновным в четырех умышленных преступлениях: хулиганство, незаконное хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере; незаконное приобретение и хранение боеприпасов (190 патронов), а также незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия (револьвера).

Но в суде стрелок свою вину не признал. Он утверждал, что у машины увидел молодых людей на вид 20-летних, в капюшонах и кепках, которые что-то пытались с автомобилем сделать. После этого он якобы сделал сначала один предупредительный холостой выстрел, затем выстрелил в асфальт рядом с ними. Молодые люди убежали, он пошел спать, но через некоторое время его разбудили сотрудники полиции.

Наркотики, оружие и боеприпасы обнаружили и изъяли у стрелка в ту же ночь 11 августа во время осмотра квартиры сотрудниками правоохранительных органов.

По совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222 УК РФ, суд дал курянину четыре года исправительной колонии общего режима.

Сторона защиты – осужденный и его адвокат обжаловали приговор суда в апелляционном порядке, просили смягчить наказание, однако Курский областной суд оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу, сказали в ведомстве.

Не первый случай обстрела из-за припаркованных во дворе легковушек

Это не первый подобный случай в Курске, когда любители парковать авто в неположенном месте, защищают свое имущество с помощью оружия.

Так, три года назад, вечером 23 июня 2019 года у дома №3 по улице Ламоновской Курска мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. Чтобы "напугать" детей, автовладелец приставил 11-летнему мальчику пистолет к животу, а затем убрал его и выстрелил в воздух. Как оказалось, мужчина был сотрудником полиции.

Травматический пистолет у него тогда тоже изъяли. К счастью, тогда обошлось без жертв и пострадавших.

Когда дело дошло до суда, то на тот момент уже экс-полицейскому (его разжаловали из "органов" после ЧП) за хулиганство дали полтора года исправработ. Дело по части угрозы убийством закрыли "в связи с истечением срока давности". Кстати, приговор этот вынесли в августе прошлого года, буквально за несколько дней до нового ЧП. Но на сей раз раз ребенок уже получил ранение.

К слову, борьба с незаконными парковками во дворах в Курской области идет, но очень вяло. В мэрии сообщили, что рейды проводят еженедельно, но штрафуют лишь единицы любителей парковать машины под окнами многоэтажек.

Читайте на WWW.KURSK.KP.RU: https://www.kursk.kp.ru/daily/28312/4457776/