Главные новости Курска на 18 августа 2022 года: набор добровольцев, перекрытые дороги и День рождения троллейбуса

Городские магистрали перекроют из-за ремонта "Квадры" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске формируются батальон материально-технического обеспечения «Сейм» для поддержки российских войск на территории ЛНР, ДНР и Украины. Батальон будет заниматься подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего, что необходимо российским военнослужащим на передовой, сообщает администрация региона.

Идет набор офицерского состава, прапорщиков, сержантов и солдат. При нахождении за пределами России и в зависимости от интенсивности наступательных действий военнослужащий может получить от 200 до 500 тысяч рублей в месяц, сказали в обладминистрации. Возрастной ценз увеличен до 60 лет.

Подробности можно узнать в городских военкоматах по месту жительства: военкомат Центрального и Сеймского округов областного центра — улица Димитрова, 31, военкомат Железнодорожного округа — ул. 2-я Рабочая, 20 и пункт набора по контракту — ул. Союзная, 32.

Помимо этого, для тех, кто хочет вступить в батальон «Сейм», 20 августа с 11.00 до 16.00 пройдет День добровольца. На Театральной площади, Новой Боевке и возле Дворца молодежи будут развернуты пункты, где можно записаться в батальон «Сейм».

Как пояснили в комитете дорожного хозяйства, с 9:00 18 августа до 20:00 25 августа будет ограничено движение автомобильного транспорта по улице Гудкова, от Фестивальной до Дубровинского.

C 9:00 18 августа до 21:00 29 августа будут введены ограничения на движение автомобильного транспорта на участке улицы Гайдара, от Пионеров до Красной Армии, а также на участке улицы Софьи Перовской, от Гайдара до Добролюбова.

В ведомстве отметили, что перекрытия движения связаны с ремонтом теплосетей, который проводит ПАО «Квадра».

21 августа – день рождения курского троллейбуса. В этом году ему исполнится 50 лет. Специально к этому событию по улицам города курсируют праздничные троллейбусы.

Помимо этого, 21 августа по Курску проедет специальный экскурсионный троллейбус. Он отправится в 09:30 от Знаменского собора по маршруту №1.

- Программа подготовлена совместно с Туристско-информационным центром Курской области. Пассажиры смогут познакомиться с историей этого вида транспорта. Каждый участник экскурсии получит памятный проездной билет, - рассказывают в региональном комитете транспорта и дорог.

Также в этот день в 12:00 в парке «Боева дача» (территория амфитеатра) состоится финальный концерт поэтического конкурса «Я в зеленый троллейбус сажусь». Курские поэты исполнят стихотворения и музыкальные номера, посвященные электротранспорту города.