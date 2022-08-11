В сети появились фото обстрелянных ВСУ курских сел

Осколки посекли несколько автомобилей, включая частные машины Фото: СОЦСЕТИ

КП уже сообщала, что приграничные поселки Глушковского района Теткино и Попово-Лежачи пережили утром 11 августа более 25 прилетов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет. Сработала система экстренного оповещения и местные жители успели спрятаться в укрытиях в частном секторе, в погребах, например.

Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где есть повреждения гражданских объектов. На территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины.

Также в поселке повреждены две линии электроснабжения, ремонтная бригада уже приступает к ликвидации аварии. На месте работают специалисты, которые устанавливают нанесенный ущерб, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Основной удар пришелся на Попово-Лежачи Фото: СОЦСЕТИ

КП уже сообщала, что повреждение на железнодорожном перегоне «Льгов-Суджа» устранено поздно вечером 10 августа, движение восстановлено.

10 августа в Курской области на 28-м километре железной дороги «Льгов – Суджа» обнаружили повреждение рельсов.

- Этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Сейчас движение на нем приостановлено. На месте работают спецслужбы. Восстановить поврежденный участок планируется в кратчайшие сроки, - заявил тогда глава региона.

Среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва.

Днем 6 августа произошла очередная атака на приграничные территории Курской области. На этот раз со стороны Украины был обстрелян Глушковский район.

- 6 августа днем противник обстрелял окрестности двух населенных пунктов в Глушковском районе — села Коровяковки и хутора Отруба. Ни один снаряд не достиг цели, пострадавших и разрушений нет. Российские военные ответным огнем подавили точки ВСУ. Благодарю наших защитников! Спасибо всем, кто проявляет бдительность и прошу сообщать обо всех подозрительных лицах и предметах по телефону 112, - сказал глава региона.

До 23 августа в Курской области продлен желтый уровень террористической опасности.

Между тем, все российские школы 1 сентября должны открыться в очном режиме, планов по переводу школ на приграничных территориях на дистанционное обучение нет, сообщил 10 августа глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман со ссылкой на Министерство просвещения РФ.