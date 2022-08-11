Главные новости Курска на 11 августа 2022 года: отключение воды, празднования 990-летия Курска и начало учебного года

На День города курян ждет насыщенная программа, которая развернется на девяти площадках Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городской администрации сообщили об очередных отключениях водоснабжения. На этот раз из-за неотложных ремонтно-профилактических работ без холодной воды останутся восемь улиц.

Так, 11 августа с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: улица Студенческая, Веспремская, 50 лет Октября (№ 94г, 96, 96а, 96б, 110), Орловская, проспект Дружбы (все нечетные номера домов кроме №№ 19 а-д; четные номера - от № 2 до № 18 ), проезд Сергеева, проспект Энтузиастов (нечетные номера домов), проспект Хрущева (№14, №16).

Справки по телефону: 70-06-14.

Утвердили программу праздничных мероприятий, посвященных 990-летию Курска. В ее основе — «10 шагов к 1000-летию», сообщили в мэрии.

4 сентября запланировано задействовать большое количество локаций. Это Театральная площадь, улица Ленина, Перекальского, Боевка. Будут охвачены и все округа.

В День города пройдут различные культурные, спортивные, образовательные мероприятия. Также будет запущен проект пешеходной улицы Максима Горького.

Ранее КП сообщала, что этно-фестиваль «Ключи города» пройдет 3-4 сентября в Курске на территории Детинца.

Богатство самобытного Курского региона будет представлено через разные виды искусства. Жителей города и области ждет насыщенная программа, которая развернется на девяти площадках.

В Курске за парты сядут почти шесть тысяч первоклассников.

По информации и. о. председателя комитета образования города Елены Российской, заявления на запись детей в первый класс подали порядка 5939 родителей будущих обучающихся, которые проживают на закрепленных за школами территориях.

Сейчас идет вторая волна приема заявок, которая продлится до 5 сентября. В этот период подать документы могут те, кто живет за пределами закрепленной за школой территории. Детей смогут принять при наличии свободных мест. Информация об этом размещается на сайтах образовательных организаций.

Кроме того, в первые классы зачислены 28 детей из ДНР, ЛНР и Украины. Их примут школы №№ 1, 5, 10, 16, 18, 31, 32 и 61.

- Все российские школы 1 сентября должны открыться в очном режиме, планов по переводу школ на приграничных территориях на дистанционное обучение нет, - сообщил 10 августа глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман со ссылкой на Министерство просвещения РФ.

Ранее КП сообщала, что в Курске на проспекте Вячеслава Клыкова возводится школа на тысячу мест. На ее стройку в рамках национального проекта «Образование» было выделено 1,4 миллиарда рублей. Объект планируют сдать в январе 2023 года. Затем начнется работа по формированию педагогического коллектива и классов, получению лицензии на образовательную деятельность и установке оборудования.

— Особое внимание — техническому оснащению. На эти цели из консолидированного бюджета было направлено более 142 млн рублей. 9 августа состоялась первая поставка — логопедический тренажер для кабинета учителя-логопеда, — рассказали в комитете образования города.