Портрет современного строителя

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В двадцать первом веке - веке наукоемких технологий - все стремительно меняется. Строи-тельная отрасль не исключение. Привычная для прошлых лет картинка: каменщик с мастерком в руках и подсобник, замешивающий лопатой бетон, - уходит в прошлое. Какой он, современный строитель? Чтобы ответить на этот вопрос, накануне профессионального праздника мы побывали в гостях у многопрофильной строительной компании, которая реа- лизует широкий спектр услуг в одном из основополагающих сегментов строительной отрасли жилых и общественно-административных зданий и сооружений, - это ООО предприятие «ГРП».

Игра в четыре руки

На интервью с заместителем генерального директора Ремзи Лорткипанидзе мы прибыли немного раньше назначенного срока. Ремзи Абесаломович был на выезде, но его помощник Юлия Фирсова успокоила: на деловые встречи шеф никогда не опаздывает. Точность - вежливость королей. Кстати, фамилия Лорткипанидзе, довольно распространенная в Грузии, берет истоки от княжеских семей, так что мы были абсолютно спокойны.

Он прибыл вовремя и обстоятельно ответил на все вопросы. А вот для создания полноценного полотна предложил побеседовать не только со вторым учредителем - Владимиром Красниковым, генеральным директором ООО предприятие «ГРП», но и с другими представителями компании. Мы с удовольствием согласились.

Ключевые фигуры в компании - Ремзи Лорткипанидзе и Владимир Красников. Два десятилетия они работают рука об руку. Учредители строительной фирмы, где уставной капитал поровну, 50 на 50, и кресло генерального директора занимают по очереди. Конечно, это скорее исключение (причем очень редкое), нежели правило.

В кабинете учредителей рабочая обстановка - два стола, два кресла, телефоны. Все функционально. Ничего лишнего. Взор приковывают красочные полотна на стенах (подарок художника-оформителя), возле стола Лорткипанидзе батальная сцена, в центре которой прославленный полководец Багратион (сходство с хозяином кабинета отмечают все без исключения). Над столом Красникова - поэт, артист Владимир Высоцкий в окружении героев своих песен. Кстати, Владимир Григорьевич потрясающе читает стихи любимого барда.

Владимир Григорьевич Красников.

Как говорят сотрудники компании, шефы при всей своей разности в характерах и темпераменте очень органично дополняют друг друга.

И в памяти всплывают строки Пушкина:

«…Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Не столь различны меж собой».

Интересуюсь, в чем секрет такого долгого сотрудничества. Оба, не сговариваясь, отвечают, что главное - это взаимное уважение, умение видеть главное и второстепенное, создать команду настоящих профессионалов, которые способны работать с энтузиазмом и идти по пути развития.

Наша справка

ООО предприятие «ГРП» основано в Курске в 2001 году.

Ведущее направление деятельности - проектирование и строительство газопровода. Компания гарантирует своим клиентам грамотно составленный проект, предусматривающий при его реализации бесперебойную подачу газа и дальнейшую безопасную эксплуатацию газовых систем. Предлагает расширенный комплекс работ - от проектирования объекта до ввода его в эксплуатацию.

Заказчики и партнеры ООО предприятие «ГРП»:

АО «Газпром газораспределение Курск», «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», «Курское областное ипотечное агентство», ЗАО «Курскпромтеплица», «КонтиРус», «Машоптторг» и «СеймАгро», администрации города Курска и Курской области, ОАО «Курскрезинотехника», ООО «Шеф Инвест», «Эльдекор XXI плюс», ГК «Промресурс», «СМУ «СтройИнвест», «Спец ППКС» (город Москва), «СК Строитель», «ВестаСтрой», «Агропромкомплектация-Курск», «Курскхимволокно», «СтройГазКомплект» (город Санкт-Петербург), «Шеф Инвест», СК «ИНСТЕП», ГК «Содружество», Rubex Group, промышленный холдинг «Мираторг».

Ремзи Абесаломович Лорткипанидзе.

Заглянем в самое начало

Традиционные вопросы: как все начиналось и какие объекты строили?

Ремзи Лорткипанидзе:

- Начиналось все со строительства линейных объектов. Поясню не для профессионалов: линейный объект - это инженерное сооружение, длина которого значительно превосходит его ширину. Проще говоря, это объекты коммуникации тепло-, газо- и водоснабжения. Все то, без чего невозможно представить жизнь ни в мегаполисе, ни в провинциальном городе, ни в маленьком поселке.

Владимир Красников добавляет:

- В год основания фирмы у нас был один УАЗик на двоих, штат - четыре человека, комнатка на станкостроительном заводе и огромное желание созидать. Чтобы мечта стала реальностью, три года работали так, что все доходы приходилось вкладывать в развитие производства. Самым сложным был поиск заказов и специалистов для их реализации.

Один из первых объектов - с. Шумаково, с. Плоское Солнцевского района, поселок имени Карла Либкнехта в Курчатовском районе, д. Ноздрачево Курского района, н. п. Клюквинского сельсовета. Сорок километров внутрипоселковых сетей среди плотной жилой застройки, при узких улочках. Нам приходилось все время искать лучшее решение. Нужно знать менталитет сельского жителя: у каждого свои требования - кому грушу не тронь, кому куст малины... Но за один сезон мы с честью справились с этой непростой задачей.

Ремзи Абесаломович уточняет:

- Стоило сделать один-два объекта, и народ понимал, что с нашей компанией иметь дело можно. Результат всегда работает лучше, чем самые красивые обещания.

Гарвард и Оксфорд

Профиль строительства поменялся с приходом в компанию Виталия Шеховцова. Сегодня на предприятии он занимает должность заместителя генерального директора по строительству. Начиная с 2009 года к линейным объектам добавились общестроительные социального назначения. Один из первых - капитальный ремонт многоквартирного дома во Льгове. И пошло-поехало. Реконструкция детских садов, строительство котельных, индивидуальное жилищное строительство, строительство и реконструкция промышленных объектов с монтажом технологического оборудования…

Испытанием на прочность и профессионализм стало участие компании в строительстве станции замещения - Курской АЭС-2. Объект серьезный, и требования у заказчика (Гос-корпорация «Росатом») при его возведении тоже очень серьезные. Соблюдение техники безопасности и технологической карты при строительстве атомных станций всегда было предельно жестким, а после трагедии на Чернобыльской АЭС и Фукусиме (Япония) МАГАТЭ внесло ряд существенных поправок. Слишком уж велика плата за некачественную работу, цена ей - человеческая жизнь.

Помнится, у Максима Горького есть произведение «Мои университеты». У каждого из нас они свои. Виталий Шеховцов образно сравнивает работу на атомной станции с обучением в Гарварде.

- За год наши специалисты получили бесценные уроки. Приобретенный колоссальный опыт работы остается с тобой на всю жизнь. Буквально каждый шаг строителей фиксируется, и, если замечено малейшее отклонение от правил техники безопасности, идут штрафные санкции. Мы справились. И сегодня поступают предложения продолжить сотрудничество.

Еще один серьезный заказчик - концерн Газпром. Это тоже высшая школа, скажем, Окс- форд. Только за один 2017 год на территории восьми районов Курской области предприятие построило 15 межпоселковых газопроводов высокого давления. Требования в техническом задании строжайшие, сроки предельно короткие. И с этой задачей высококвалифицированные специалисты предприятия справились.

Роман Крюков.

Голубое топливо - в каждый дом

Со школы помню знаменитый план ГОЭЛГО и лозунг, озвученный Лениным: «Коммунизм - это советская власть плюс электрификация всей страны». С первым не вышло, но лампочки Ильича благополучно появились в каждом доме необъятной нашей страны. Сегодня на повестке дня другой масштабный проект: голубое топливо - в каждый дом.

К выполнению госпрограммы газификации регионов РФ Газпром приступил в 2015 году.

Владимир Красников:

- На тот момент в Курской области процент газификации был довольно низкий. А федеральный центр требовал результаты. Наша компания тоже решила принять участие в торгах и получила заказы на строительство газопроводов. Строили до двухсот километров межпоселковых газопроводов в год. Претензий от заказчика не поступало. Подчеркну: мы контролируем качество работ на всех этапах: начиная с подготовки проекта газопровода, подбора оборудования и его монтажа, пусконаладочных испытаний и до технического обслуживания объекта.

Ремзи Лорткипанидзе:

- Согласно требованиям времени используем новую технологию строительства газопроводов, основанную на горизонтально направленном бурении. Одно из ее преимуществ состоит в том, что укладка конструкций проходит без нарушения поверхности, а это очень важно для густонаселенных территорий. Для строительства газопроводов низкого давления применяем полиэтиленовые трубы. Они отличаются большей пластичностью, долговечностью и простотой сборки, а еще устойчивостью к коррозии. Эти трубы в отличие от металлических в эксплуатации более надежны и могут прослужить до полувека.

- Даже человеку, от строительства далекому, понятно, что монтажные работы на таких опасных объектах - это предельно серьезно. Вдруг что-то пойдет не так?

Владимир Красников:

- На предприятии своя лаборатория. Если какой-то узел смонтирован неправильно или есть претензии к сварке, аппарат выявляет неисправность, и специалисты ее устраняют.

Котельная под ключ

Среди построенных компанией сложных с технической точки зрения инженерных объектов - котельная для выработки пара в ОАО «Курск-резинотехника». Объект стоимостью более 131 миллиона рублей оснащен высокоэффективным немецким и английским оборудованием мощностью 53 тонны пара в час. Это одна из самых крупных паровых котельных в Черноземье. Торжественная церемония открытия состоялась в ноябре 2014 года при участии первых лиц региона и группы Rubex Group - собственника курского предприятия. Новая котельная дает возможность заводу полностью уйти от поставок тепловой энергии со стороны. Предприятие не только улучшило экономические показатели, но и в зимний период обеспечило теплом все производственные и хозяйственные помещения.

Проектирование и строительство производственного цеха «линии пропитки» ОАО «Курскрезинотехника».

Изюминка

Что нам стоит дом построить? В доброй старой песенке все просто. В действительности же от момента «нарисуем» и до «будем жить» проходит целая вечность. Образно говоря.

Вот и девятиэтажный дом на улице Ломоносова, 33 задумывался очень давно. Но вначале, как говорит Виталий Шеховцов, хотелось приобрести как можно больше опыта практической работы. И опыт приобретали, работая рука об руку со специалистами иностранных фирм - голландцами, немцами, итальянцами. В портфолио предприятия десятки сложнейших с точки зрения инженерных решений высокотехнологичных объектов.

В чем «изюминка» многоквартирного дома, который специалисты без преувеличения называют уникальным?

Интересных архитектурных решений много. Дом с поквартирным отоплением (их всего 54, метраж приличный - 63 квадратных метра, 85 и 120), при этом машино-мест на огораживаемой территории гораздо больше. Так что гостям будет где припарковать свое авто.

Эксклюзив заключается в использовании современных качественных экологически чистых материалов. Стены возводят из керамоблоков, что, по мнению Виталия Шеховцова, создает особый микроклимат в комнатах. Натуральный камень для облицовки фасада вначале планировали закупать в Португалии, но в связи с санкциями нашли альтернативный вариант в Киргизии.

Дом подрастает с каждым днем. Жители внимательно следят, соответствует ли картинке (плакат, ну очень красивый). И хотя пока дошли до третьего этажа, заявок на покупку уже поступило множество - 85 процентов зарезервировано. По желанию клиента застройщик может выполнить ремонт.

Кадры решают все

Лозунг не потерял своей актуальности и в наш высокотехнологичный век. В ООО предприятие «ГРП» трудятся более ста человек. Знаете, какой процент текучки? Отвечу: ноль целых одна десятая. И эта цифра красноречивее множества слов говорит о том, как работается коллективу.

Помимо достойной зарплаты есть возможность развиваться творчески, расти. Предусмотрена на предприятии и материальная помощь, и беспроцентная ссуда на неотложные нужды. А еще все, с кем довелось побеседовать, отличают особый микроклимат в коллективе. Не сговариваясь, многие говорили: «Мы одна большая семья».

Среди тех, кто стоял у истоков, Борис Назаренко - начинал сварщиком, сегодня мастер, главный инженер Дмитрий Ледовской. Влились в коллектив молодые специалисты Виталий Шеховцов, Дмитрий Роговской, Роман Крюков.

В кадровой политике два сценария. Первый: на работу приглашают профессионалов, которые в данный момент нужны фирме. Второй - берут «необстрелянных бойцов», которые уже на предприятии приобретают навыки работы. Дмитрия Роговского, который работает в дизайнерском архитектурном бюро, позвал в компанию Виталий Шеховцов.

- Знаете, это как на войне. Ты выбираешь, с кем бы в разведку пошел, а от кого держался бы подальше. Вот с Дмитрием я бы в разведку пошел... Мы знакомы со студенческой скамьи, и я прекрасно знаю его творческий потенциал, - рассказывает Виталий.

В результате выиграли все. Именно Дмитрию доверили курировать строительство дома на улице Ломоносова. Говоря об этом объекте в тихом центре Курска, Роговской не скрывает эмоции и не жалеет эпитетов.

- Сейчас строим шедевр. Убежден, что этот объект станет достопримечательностью города, пройдут годы, и мои дети будут гордиться тем, что их отец причастен к возведению красавца-дома…

С его точкой зрения согласен и начальник ПТО Роман Крюков.

- Дом выгодно отличается от остальных многоэтажек и структурой, и планировкой, и дизайном, и оформлением придомовой территории.

Роман Викторович с удовольствием показывает свою вотчину. Ловлю себя на мысли, что кабинет, в котором рождаются проекты будущих домов, просто огромный (в отличие от кабинета руководителей). Все для комфорта посетителей, которые приходят заказать дом, коттедж или другой объект. Среди макетов, представленных в бюро, есть и те, которые уже воплотились в жизнь. Что сказать, красиво!

Участие предприятия в строительстве станции замещения КуАЭС-2.

Напоследок

Итоговую точку в создании полотна поставил Дмитрий Роговской.

- Не секрет, что у некоторых обывателей сложилось негативное мнение о строителях. В нашей компании совершенно другой вектор. Строитель - это человек, который пришел в профессию не только для того, чтобы зарабатывать деньги, он должен думать о людях, которые будут жить и работать в построенных и реконструированных им объектах. Строи-тель несет в этот мир добро и позитив.

Коллектив предприятия поздравляет коллег - представителей самой мирной, самой нужной профессии на земле - с профессиональным праздником. Желаем всем здоровья, благополучия, строить в жизни грандиозные планы и непременно воплощать их в реальность.

Александра Черных.