«Доброму Дому» - быть!

Объект «Доброго Дома» в райцентре Щигры на улице Лазарева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В преддверии Дня строителя, от всей души поздравляю наш коллектив и всех коллег с профессиональным праздником!

Это праздник, который еще раз напоминает о важности нашего дела - делать жизнь людей лучше и комфорт-нее. Ответственное отношение к качеству своего труда, внимание к нуждам населения и надежное деловое партнерство - вот залог успеха в нашей отрасли. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, в личной жизни, безграничного творчества и вдохновения!

С уважением, С. М. Буняев.

Компания также активно участвует в программе капитального ремонта жилых домов.

Работа строителей - это особая миссия, ведь возводить жилье - дело ответственное и социально важное. Сегодня на рынке стройиндустрии работают тысячи различных компаний, больших и маленьких. И особенно важна социальная миссия этой отрасли экономики России - капитальный ремонт жилых домов, возведение жилья для особых категорий населения - сирот, ветеранов и переселенцев из «аварийки».

Как совмещают коммерческую составляющую своего бизнеса и общественно важную, об этом наш разговор с заместителем директора ООО ИСК «Добрый Дом» Сергеем Михайловичем Буняевым.

- Сергей Михайлович, как долго ваша организация работает на строительном рынке России, какова география деятельности?

- На строительном рынке РФ наша организация работает вот уже почти семь лет, с 2015 года. География нашей деятельности - это не только Курская область, но также Белгородский регион и Подмосковье.

- В преддверии осенне-зимнего сезона в России широко идет программа капитального ремонта жилых домов. Знаю, что «Добрый Дом» работает и в этой сфере - утепление многоэтажек, замена устаревших коммуникаций, обновление кровли. Расскажите, как продвигается работа в этом важном направлении?

- Действительно, сейчас продолжаются работы по утеплению фасадов многоэтажек. На некоторых объектах работы выполнены раньше запланированного срока.

К примеру, в Белгородской области утепление и ремонт фасадов многоквартирных домов проводится во всех муниципалитетах области. Средства на эти цели выделены по поручению губернатора Вячеслава Гладкова из бюджета региона. Всего в программе более 280 объектов. С начала 2022 года в 58 домах подрядные организации уже завершили работы.

Запланированный объем на сто процентов выполнен в многоквартирном доме № 14 по улице Пархоменко в Валуйском городском округе Белгорода, где подрядной организацией является ООО ИСК «Добрый Дом». Наша компания приступила к работам в середине марта. По договору завершить должны были к концу ноября, но выполнили объем раньше запланированного срока. Помимо основных традиционных работ в доме также установили индивидуальные тепловые пункты.

- Неслучайно, наверное, и такое интересное и светлое название - «Добрый Дом». Почему и насколько оно отражает концепцию Вашей работы, ее социальную миссию?

- С далеких времен, когда человек жил в единстве с природой, сохранились наставления, как построить дом, чтобы обрести в нем уют и душевный покой.

Светлое название нашей организации - это девиз наш: «Дом светел - судьба светла». Так, наша организация занимается не только капитальным ремонтом многоквартирных домов, мы возводим квартиры для переселенцев из ветхого жилья, для детей-сирот и тем самым несем свет, тепло и доброту своих трудов на благо жителей.

Строительство в селе Беседино.

- Каковы основные направления деятельности компании? Сколько квадратных метров жилья уже сдано в эксплуатацию?

- Основные направления деятельности нашей компании - это социальное малоэтажное строительство; капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения, культурных, административных зданий; капитальный ремонт жилых домов.

На сегодняшний день около двух тысяч квадратных метров социального жилья нами уже сдано в эксплуатацию. По итогам 2022 года планируем сдать в эксплуатацию еще более пяти тысяч квадратных метров социального жилья.

- С какими трудностями вам приходится встречаться в работе?

- Сложно найти оптимального поставщика, который готов работать с отсрочкой платежа. Также мешает отсутствие авансирования, постоянное удорожание строительных материалов при неизменной контрактной цене, задержка рабочей документации, затягивание приемки, текучесть кад-ров и прочее. Однако отмечу, что работа строителей хоть и сложная, но при этом очень важная и интересная!

- В любом коллективе важен человеческий фактор. Расскажите, пожалуйста, о коллективе «Доброго Дома», сколько сотрудников у вас занято сегодня?

- Самое главное для меня как для руководителя - это умение работать в команде. Это необходимо для успешного управления процессом на всех стадиях строительного производства. Сплоченный коллектив - это основа, которая способствует эффективной работе.

Определяющим фактором успешной работы служит психологический и эмоциональный настрой внутри группы, уровень взаимоуважения. Все это ведет к увеличению производительности труда, выполнению и перевыполнению плана, успешному решению текущих и стратегических задач.

Команда, в которой преобладает взаимоуважение, где люди готовы помочь друг другу, способна: подавлять конфликтные ситуации в фазе их зарождения; создавать честные и открытые взаимоотношения; оперативно обсуждать возникшие проблемы и находить пути их решения; обеспечивать понятную систему контроля, когда во главе стоит лидер; обеспечивать продуктивность работы; поддерживать приверженность корпоративной культуре; соблюдать внутренние этнические нормы и правила. Это и есть основа нашего коллектива.

- Хотелось бы узнать подробнее о планах и задачах «Доброго Дома» на перспективу, каковы они?

- Цели и задачи, которые наша организация поставила перед собой, - это качественное и надежное возведение зданий и сооружений всех уровней и предназначений, выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ в обоснованные проектом сроки и с оптимальным соотношением цены и качества. При этом мы ориентируемся на требования заказчика и статус объекта.

С поставленными задачами, я считаю, справляемся успешно.

- Сергей Михайлович, учитывая особую значимость строительной отрасли сегодня, желаем «Доброму Дому» успешного решения поставленных задач, хороших поставщиков и удачной конъюнктуры на рынке.

Подготовила: Светлана ВОЛКОВА.