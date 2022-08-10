Главные новости Курска на 10 августа 2022 года: перекрытие дорог, строительство школы и матч "Авангарда"

В разных частях города идет ремонт магистралей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В среду, 10 августа, курский "Авангард" в рамках пятого тура Первенства Второй лиги принимает своего ближайшего преследователя - ФК "Динамо-Брянск".

После четырех туров курская команда возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 12 очков, брянская футбольная дружина расположилась на второй строчке с восемью очками.

Начало матча в 18:00.

Билеты можно купить в кассе стадиона с 15:00 10 августа.

Ранее КП сообщала, что в Москве в матче четвертого тура курский «Авангард» разгромил столичную команду «Сахалинец» - 1:7. На счету Михаила Земскова четыре гола.

Ранее курский «Авангард» в третьем матче сезона одержал победу над южно-сахалинским «Сахалином». Встреча закончилась со счетом 2:0. Дубль сделал также Михаил Земсков.

В Курске продолжается ремонт улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На улице Чехова дорожники приступили к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. За два дня планируется уложить более 700 тонн асфальта. Длина объекта чуть более километра, сообщили в мэрии.

Кроме обновления проезжей части, здесь также заменят бортовой камень и дорожные знаки, благоустроят тротуары, отремонтируют колодцы инженерных сетей, восстановят искусственные дорожные неровности, нанесут разметку.

В связи с подводом теплосетей к новым многоэтажкам на улице Энгельса с 9 утра 10 августа до 16:00 31 августа 2022 года будет перекрыто движение транспорта на улице Ольшанского на участке от Энгельса до парка КЗТЗ в обоих направлениях, сообщает администрация региона.

В Курске на проспекте Вячеслава Клыкова возводится школа на тысячу мест. На ее стройку в рамках национального проекта «Образование» было выделено 1,4 миллиарда рублей. Объект планируют сдать в январе 2023 года. Затем начнется работа по формированию педагогического коллектива и классов, получению лицензии на образовательную деятельность и установке оборудования.

— Особое внимание — техническому оснащению. На эти цели из консолидированного бюджета было направлено более 142 млн рублей. 9 августа состоялась первая поставка — логопедический тренажер для кабинета учителя-логопеда, — рассказали в комитете образования города.