Экономические новости Курска с 10 по 16 августа 2022 года: ЧП на электросетях, ремонт дорог и реконструкция трамвайного депо

Курян призывают сдавать мусор на переработку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Перебои в электроснабжении

По информации УФСБ РФ, украинские диверсанты за три дня - 4, 9 и 12 августа - подорвали шесть опор ЛЭП (110, 330 и 750 кВ), через которые идет снабжение электроэнергией объектов промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов. ЧП произошли в Курчатовском районе Курской области.

На Курской АЭС между тем сообщают, что с 4 по 12 августа происходило снижение суммарной мощности "в связи с неисправностью на подстанции за пределами территории АЭС".

В пресс-службе станции говорят, что нарушений технологического процесса функционирования АЭС не зафиксировано.

Сейчас на Курской АЭС в работе на мощности находятся энергоблоки №№ 2 и 3. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику.

На энергоблоке № 4 с 31 мая идет плановый ремонт. Энергоблок № 1 с 19 декабря 2021 года находится в режиме эксплуатации без генерации.

Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

Сейчас на Курской АЭС в работе на мощности находятся энергоблоки №№ 2 и 3. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику.

Как сообщили в областном комитете ЖКХ, 16 августа авария произошла на сетях электроснабжения в районе КЗТЗ города Курска. В результате проведения строительных работ был порван кабель. Из-за короткого замыкания есть задымление в электроподстанции.

Новые пункты приема вторсырья

На Майском бульваре, 22 и улице 50 лет Октября, 15А появились пункты приема вторичного сырья «ЭкоДом». Они работают по будням с 08:00 до 17:00. Каждый желающий может сдать макулатуру, пластик, стекло и ветошь.

Как рассказывают в областной администрации, цель проекта – увеличить процент вторсырья, направляемого на переработку, сократить количество несанкционированных свалок и уменьшить объем отходов для захоронения.

Сейчас в регионе работают восемь таких пунктов, семь из них в областном центре и один в Фатеже. Всего в рамках проекта планируется создание 30 пунктов: 15 – в Курске, 15 – в районах области.

«Безопасные качественные дороги»

Завершается ремонт проезжей части улицы Золотой в Курске. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность участка – более 800 метров, сообщает администрация региона.

В ночь с понедельника на вторник специалисты провели укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Если погода позволит, 17 августа ночью работы по устройству финального слоя дорожного покрытия будут продолжены на улице Кирова.

Автомобилистов призывают не парковать машины вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники.

Кроме ремонта полотна дороги, на этих улицах меняют бордюрный камень, ремонтируют тротуары и колодцы инженерных сетей. На финальном этапе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Водителей электротранспорта оденут в униформу

В областной администрации сообщают, что в 2022 году начнут проектировать трамвайную сеть, а в 2023-м планируют приступить к реконструкции самого депо и ремонту помещений. Все это позволит повысить уровень комфорта и безопасности пассажирских перевозок.

- Сейчас разрабатываем дизайн формы водителей трамвая и троллейбуса. Участие в выборе примут жители города. Новую экипировку персонала планируем ввести в следующем году, - отметил первый заместитель председателя регионального комитета транспорта и автомобильных дорог Александр Васильченко.

В следующем году курский трамвай отметит 125-летие. В честь этого хотят расширить экспозицию музея моделями трамваев разных лет.

Напомним, курское трамвайное депо работает с 1986 года. Сегодня здесь трудятся более 200 человек. Всего в наличии 60 единиц пассажирского подвижного состава и 12 спецтрамваев. Каждый день на линию выходят до 25 вагонов разных типов.

Сквер на улице Кати Зеленко откроют к 1 сентября

В администрации Курской области сообщили, что постепенно завершаются работы в сквере имени Кати Зеленко. Здесь уже выполнили монтаж уличного освещения, расширили пешеходную зону, установили бортовой камень. На 80% выполнена система полива, полностью она будет готова к концу недели.

Сейчас в сквере укладывают тротуарную плитку. В ближайшие дни завезут растительный грунт для устройства газонов, семена уже закуплены.

Помимо этого, в сквере установят новые лавочки и урны, а также стенд с информацией о легендарной летчице.

Завершить благоустройство сквера планируют к 1 сентября. А осенью взамен снесенных аварийных и больных деревьев высадят более 40 новых, а также около 600 кустарников.