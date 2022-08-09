Главные новости Курска на 9 августа 2022 года: вакцинация от ковид, восстановление приграничья и централизация "скорой"

Вакцинируются от COVID-19 в регионе более 1,2 тысячи человек ежедневно Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области увеличиваются темпы вакцинации от коронавируса. Как сообщили в областном комитете здравоохранения, с 25 июля по 7 августа было привито первым компонентом свыше 11 тысяч человек, а за предыдущие полмесяца этот показатель составил 6,7 тысячи человек.

Начиная с 3 августа в поликлиниках и прививочных центрах вакцинируются от COVID-19 уже более 1,2 тысячи человек ежедневно.

Курская область одной из первых получила назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Первая партия составила 12 тыс. атомайзеров. За последние 3 дня в центре вакцинации в «МегаГРИННе» ею привито 311 человек.

Сделать прививку можно во всех поликлиниках, центральных районных больницах и торговом комплексе «МегаГРИНН» в Курске. В последнем проанализирован поток желающих и скорректирован график работы прививочного пункта. Теперь он работает с понедельника по пятницу с 13:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям – с 12:00 до 18:00.

В поселке Теткино Глушковского района продолжают ремонт домов, пострадавших от обстрелов со стороны Украины. За минувшую неделю установлено 54 пластиковых окна, смонтировано 186 метров заборов, остеклено 71 квадратных метров деревянных окон, вставлено 13 стеклопакетов, заменено 32 квадратных метра сайдинга.

С учетом повреждений, зафиксированных после обстрела 30 июля, осталось восстановить 31 частный дом. Предстоит отремонтировать восемь кровель жилых домов и три – на хозпостройках, требуется замена сайдинга на четырех фасадах, еще два необходимо оштукатурить. В 12 домах специалисты вставят пластиковые окна, в двух хозяйствах восстановят поврежденные заборы. Все работы планируют завершить к 22 августа, сообщает администрация региона.

Всего с начала специальной военной операции в пяти муниципальных образованиях Курской области отремонтировано 19 многоквартирных и 72 частных дома, два магазина, пять объектов социально-культурной сферы.

Установлено более 320 пластиковых окон, смонтировано 840 погонных метров заборов, остеклено 989 квадратных метров деревянных окон, вставлено 144 стеклопакета, приведено в порядок 511 квадратных метров фасадов.

Продолжается централизация службы скорой медицинской помощи Курской области.

- Она проводится для повышения доступности и качества оказания скорой медицинской помощи. Сейчас в общую структуру входят станция СМП города Курска и 16 подстанцией районов региона. При этом все сотрудники продолжают свою работу на прежних местах. Расположение подстанций остается прежним - на базе медицинских организаций. Завершить процесс планируется до конца этого года, - пояснили в администрации региона.

Стало единым оперативное управление бригадами, централизовано обеспечение лекарственными препаратами, медизделияии.

По словам чиновников, снизилось время ожидания, благодаря возможности направлять ближайшие к месту вызова бригады скорой медицинской помощи. Повысился уровень готовности к оперативному реагированию в чрезвычайных ситуациях и оказанию медицинской помощи.