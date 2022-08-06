Выходные в Курске: "Музыка для всех", кастинг на съемки в фильме и Водяная мельница

На Театральной площади пройдет бесплатный концерт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Музыка и кино на Театральной площади

6 августа на Театральной площади в Курске пройдет кинопоказ в рамках проекта «Открытый экран».

В 19:00 состоится концерт оркестра духовых инструментов им. Ильи Кальмана с участием солистов Курской государственной филармонии. Выступление организовано в рамках проекта «Музыка для всех».

В рамках проекта "Открытый экран" покажут картину «Маруся фореva!» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 21:00 Курский кинофонд проведет показ фильма «Маруся фореva!». Это комедийная мелодрама о взрослении, ответственности и семье. В центре повествования история 24-летнего молодого человека, который узнает, что у него есть пятилетняя дочь. Главный герой, не желая расставаться с успешной карьерой и холостяцкими привычками, едва не лишается права воспитывать ребенка. Однако искренняя любовь девочки меняет молодого человека, он находит способ оставить Марусю и стать для нее настоящим папой.

Организаторы предупреждают, что при внезапном ухудшении погодных условий мероприятие может быть отменено.

Кастинг на фильм

В августе в Курской области пройдут съемки фильма в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России».

В Курске снимут детский художественный фильм «Редкий вид», предназначенный для учащихся средней школы. Кастинг на главные роли, роли второго плана и эпизодические пройдет уже в это воскресенье – 7 августа в 14:00 в Областном Дворце молодежи (ул. Белгородская, д. 14 Б).

Обратите внимание, кого ждут на кастинг.

На главные роли:

• Девочка, игровой возраст 14-15 лет, худощавая, внимательная, глубокий взрослый взгляд, скромная.

• Мальчик, игровой возраст 14-15 лет. С ровными чертами лица, выразительным взглядом, харизматичный, красивый.

• Мужчина, игровой возраст 80-85 лет, ровные черты лица, добрые глаза.

На роли второго плана:

• Мальчик, игровой возраст 14-15 лет, дерзкий, спортивный.

• Девочка, игровой возраст 14-15 лет, модная, красивая.

• Девочка, игровой возраст 14-15 лет, кавказской внешности.

• На роль учительницы – женщина, игровой возраст 55-60 лет, спокойная, ровные черты лица, добрые глаза.

• На роль мамы главной героини – женщина, игровой возраст 40-45 лет. Добрый взгляд, мягкие черты лица.

На эпизодические роли:

• Ребята и девчонки 14-15 лет.

Желаем всем удачи!

Поездка на Водяную мельницу

Не упустите возможность побывать летом на Водяной мельнице в селе Красниково.

Кроме знакомства с мельницей, вас ждет кафе тематического подворья «Дом пекаря», а лодочная прогулка на пруду позволит насладиться прекрасными видами. График работы экскурсионного обслуживания на выходных – с 11:00 до 19:00.

Координаты: 51.25575° 36.417476°

Добраться сюда можно самостоятельно.

Экскурсия по "Палатам бояр Ромодановских"

Экскурсия, которую проводит Курский областной археологический музей, познакомит участников с историей древнейшего памятника светской архитектуры «Палаты бояр Ромодановских».

Посетители узнают об известных владельцах здания, о том, что в нем располагалось в разные годы и почему бояре Ромодановские не имеют отношения к зданию.

Особое внимание будет уделено архитектурным особенностям «палат», построенным в архитектурном стиле Московской Руси XVI–XVIII веков.

Начало - 7 августа в 9.30 утра по адресу Курск, улица Пионеров, 6.

"Дейнека. Графичное время"

Экспозиция посвящена творчеству нашего выдающегося земляка Александра Дейнеки.

«Те принципы, которые я вкладываю в графику, вкладываются и в монументальную живопись – в этом нет ничего плохого. Важно только учитывать, чтобы одни произведения могли смотреться как книжки, другие как стенопись. Я считаю, что целый ряд законов существует и определяет как раз эти графические моменты стиля. Я думаю, что наше время по существу более графическое, чем живописное. Это определяется всем строем нашего быта, всем строем нашей жизни, всеми предпосылками новой архитектуры, техники», – говорил Александр Дейнека.

Экспозиция открыта в 10.00 до 17.30 до 4 сентября в Курской областной картинной галерее по адресу Курск, ул. Радищева, 85.