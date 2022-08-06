Главные новости Курска на 6 августа 2022 года: первые прививки назальной вакциной, подготовка школ и празднование 990-летия города

В городе идет подготовка к юбилею Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске стартовала вакцинация от коронавируса назальной вакциной. Ее область получила одной из первых в России. 4 августа в областной центр доставили 12 тысяч атомайзеров, в этот день первый компонент вакцины получили 79 человек.

- Омикрон начинает свою активность с носовой полости. Первые симптомы у заболевших — першение в горле, слабость и температура. Именно поэтому использование назальной вакцины наиболее эффективно, в том числе и против омикрона, - объяснил замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий. – В Минздрав мы подали заявку на 200 тысяч доз вакцин с последующим возможным увеличением. Теперь будем ждать следующей партии.

В областной администрации рассказывают, вакцина двухкомпонентная, ее вводят с интервалом в три недели; однократное применение не предусмотрено. Препарат создает иммунную защиту на слизистой оболочке носоглотки, которая служит воротами для инфекции. У тех, кто переболел COVID-19, в носоглотке образуются особые секреторные антитела; они защищают от нового заражения вирусом.

Пройти ревакцинацию без записи можно в Центре здоровья, который открылся на втором этаже «МегаГринна».

Куряне могут сами выбирать, какой вакциной делать прививку - назальной или обычной, проконсультировавшись с терапевтом. Перед вакцинацией врачи по-прежнему проводят опрос, измеряют температуру, давление. Сделать прививку можно также во всех поликлиниках и центральных районных больницах.

На этой неделе курские школы начали проверять на готовность к началу учебного года. Как сообщают в городской администрации, специальная комиссия особое внимание обращает на состояние пищеблоков.

На их ремонт в образовательных организациях в 2022 году из муниципального бюджета выделили 3,9 миллионов рублей. Так, 1,7 миллионов получили школы № 16, № 35, № 39 и 2,2 миллиона – детские сады № 67, № 84, № 91, № 102, № 105.

Кроме того, в рамках проекта «Народный бюджет» уже проводят капитальный ремонт пищеблока и столовой в гимназии № 44 и школе № 14.

Ранее КП рассказывала, что в Центре «УСПЕХ» российские школьники, в том числе и ребята из школ Курска, смогут пройти обучение по актуальным программам в дистанционном формате. Об этом сообщили в комитете образования города.

Немного времени остается до празднования 990-летия Курска.

Массовые мероприятия пройдут в Первомайском парке, на Красной площади, на улицах Ленина и Горького, на Театральной площади, в парке «Бородино», на Боевке и в пикник-парке «Новая Боевка», в сквере «Молодежный», парке Железнодорожников, сквере на площади Перекальского, в парке имени Дзержинского и других крупных площадках по всему городу.

Специалисты комитетов ЖКХ, дорожного и городского хозяйства постепенно приводят в порядок тротуары, дороги, наружное освещение и озеленение на локациях, задействованных в праздничных торжествах. Световые консоли, перетяжки, флаги с триколором и логотипом «Курск 990», разноцветные флажки, арт-объекты и многое другое — мы хотим создать у каждого горожанина праздничное настроение. Идет подготовка к размещению оборудования. Уже сейчас ведутся работы по улице Горького, которая 4 сентября временно станет пешеходной.

Управление развития предпринимательства проводит конкурс среди предпринимателей на лучшую концепцию стритфуда в фудтраке. Они могут также разработать меню из традиционных курских блюд. Свои заявки можно направлять до 15 августа на почту business@kurskadmin.ru. Более подробную информацию можно получить по телефону 70-56-33.