Игорь Артамонов: Нам необходимо прививать жителям культуру раздельного сбора мусора

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Минприроды России одобрило заявку управления экологии и природных ресурсов Липецкой области на получение субсидий из федерального бюджета. Средства будут направлены на приобретение более 2000 контейнеров для раздельного сбора отходов, которые планируется распределить между муниципальными образованиями.

Сейчас в Липецкой области установлено свыше 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Они появились не только в городских округах, но и в городских поселениях, районах. Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов, Липецк, по версии Greenpeace, занимает четвертое место в рейтинге по развитию системы раздельного сбора отходов среди городов с полумиллионным населением. Такие результаты стали возможны благодаря поэтапному внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов начиная с 2018 года.

Сортировка на этапе сбора создает благоприятные условия для дальнейшей передачи отдельных видов отходов специализированным организациям, что в итоге снижает степень их негативного воздействия на окружающую среду. Для этого в Липецкой области продолжается внедрение системы раздельного сбора, сортировки и переработки ТКО. Это позволит значительно сократить количество размещаемых на полигонах и свалках отходов, так как большая их часть попадет на переработку.

Благодаря закупке контейнеров в 2023 году планируется увеличить географию внедрения раздельного сбора в два раза. Это стимулирует соответствующий запрос общества. Еще больше жителей Липецкой области хотят присоединиться к разумному обращению с ТКО. «Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет», – неоднократно отмечал губернатор Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.