Игорь Артамонов: Процесс оказания государственных услуг в Липецкой области постоянно совершенствуется

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Молодые мамы, родившие ребёнка в Липецком городском родильном доме, ещё до выписки из медучреждения могут получить комплекс госуслуг. Теперь на территории этого учреждения здравоохранения реализуется проект «Мои первые документы». Здесь можно оформить свидетельство о рождении ребёнка, полис обязательного медицинского страхования, сдать документы на регистрацию ребёнка по месту жительства, на получение ИНН, СНИЛС, удостоверения многодетной семьи, на оформление очереди в детский сад.

Кроме этого, в рамках проекта сотрудники центров «Мои Документы» помогают зарегистрироваться на портале госуслуг, подтвердить или восстановить учётную запись, а также консультируют по всем видам поддержки семей с детьми.

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«Процесс оказания государственных услуг в Липецкой области постоянно совершенствуется. Мы ориентируемся на запросы населения и видим хороший результат проделанной работы. За последние несколько лет эти сервисы стали гораздо удобнее», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Это уже третья точка на территории Липецкой области, задействованная в проекте. С августа прошлого года он стартовал на базе областного перинатального центра и Липецкого городского родильного дома №1 на улице Папина. Реализуется проект региональными управлениями социальной политики, здравоохранения, ЗАГС и архивов и УМФЦ Липецкой области. С начала 2022 года уже оказано около шести тысяч услуг для мам и новорождённых.

Все услуги в рамках проекта могут быть получены, если родители определились с именем ребёнка, а также если у мамы есть с собой необходимые документы: паспорта обоих родителей, свидетельство о заключении/расторжении брака и СНИЛС мамы. Для оформления удостоверения многодетной семьи дополнительно потребуются справки об обучении по очной форме на каждого из детей, достигших 18 лет, и о прохождении военной службы по призыву на каждого из детей, достигших 18 лет, а также фотография мамы.

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Получить дополнительную информацию жители области могут по номеру ЕДС: 8-800-450-48-48, добавочный 5.

«Сделать процесс получения государственных услуг максимально простым и удобным для граждан – один из приоритетов власти и на федеральном уровне, и на региональном уровнях. В ближайшей перспективе – оказание услуг в проактивном режиме, который не требует подачи заявления от гражданина. Но уже сейчас значительно упрощён процесс подачи документов на ряд социальных выплат, сокращён и сам список документов», – отмечает заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области