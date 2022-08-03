Более пяти тысяч жителей Курской области выбрали пакетные предложения от «Ростелекома»

.

Особенно востребованным оказался тариф «Технологии выгоды+»: за последние полгода его предпочли более 1500 пользователей. Больше всего предложение пользуется спросом у жителей Курска, Льгова, Курчатова, Фатежа и Рыльска. В каждом из этих населенных пунктов комбо-тариф подключают порядка 130 человек ежемесячно. Пакет включает в себя интернет, видеосервис Wink и мобильную связь.

Сергей Черников, директор по работе с массовым сегментом Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Пакетные предложения дают возможность клиентам "Ростелекома" получить ощутимую скидку при оплате услуг связи. Подключая такой тариф, они ежемесячно оплачивают фиксированную сумму и избавляют себя от необходимости контролировать отдельные платежи за интернет, телефон и ТВ. Также среди преимуществ — возможность изменять параметры услуг в пакете. Например, абонент может настраивать под себя количество минут исходящих звонков для мобильной связи, скорость домашнего интернета, пакет ТВ-каналов».

Елена Новикова, жительница Курска:

«Когда дети переехали в отдельную квартиру, мне пришлось самой осваивать интернет и подбирать выгодные тарифы. Позвонила по телефону горячей линии "Ростелекома". Специалисты компании всё доступно объяснили. Я зарегистрировалась в личном кабинете, подключила пакет услуг в одном тарифе, настроила автоплатеж и раз в месяц оплачиваю единый счет».

Тариф «Технологии выгоды+» включает в себя интернет на скорости до 100 Мбит/с, доступ к видеосервису Wink и мобильную связь. Wink позволяет смотреть более 170 телеканалов, 10 000 фильмов одновременно на пяти устройствах. Мобильная связь – это 1200 минут разговоров, 500 СМС, 50 Гб интернет-трафика на максимальной скорости и возможность подключить до пяти сим-карт. Звонки на мобильные телефоны «Ростелекома» – бесплатные и безлимитные. Кроме того, пакет интернета не расходуется при использовании мобильного приложения Wink, а также при общении в соцсетях и мессенджерах.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании и по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.