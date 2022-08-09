Приверженность «зеленой» стратегии

Одно из ключевых приоритетов Компании — это ответственное отношение к охране окружающей среды Фото: предоставлено пресс-службой

На заседании Экспертного совета по устойчивому развитию Минэкономразвития России по актуальным вопросам климатической повестки в своем выступлении заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти Металлоинвеста Юлия Шабала отметила, что компания сохраняет приверженность принципам устойчивого развития:

- Сложившиеся условия ведут к пересмотру ориентиров в области борьбы с изменением климата, трансформации отдельных проектов по декарбонизации и к необходимости переориентации товарно-сырьевых потоков на рынки Азии, а также пересмотру мирового топливно-энергетического баланса. Из-за возникших ограничений и выпавших звеньев зарубежных технологий наша Компания проведет адаптацию своей Климатической стратегии, основанной на «зеленом переходе» для продолжения развития в новых условиях.

Юлия Шабала сказала, что для развития низкоуглеродной экономики в новых условиях ведения бизнеса нужно усилить роль государства в поддержке «зеленого перехода». Тут необходимо более активное сотрудничество и координация по вопросам климатической повестки, в том числе в рамках международного переговорного процесса, с дружественными странами – крупными эмиттерами выбросов парниковых газов, такими, как Китай и Индия.

В минувшем году Металлоинвест утвердил Климатическую стратегию. Она предусматривает три этапа: завершение плановой модернизации к 2025 году; внедрение низкоуглеродного водорода к 2036 году и достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

Одно из ключевых приоритетов Компании — это ответственное отношение к охране окружающей среды, включая вопросы декарбонизации производства и сокращения выбросов парниковых газов.