В России планируют увеличить производство металлопроката для строительства

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин считает, что сегодня крайне важно формировать новые подходы и гибкость в части перенастройки строительной отрасли Фото: предоставлено пресс-службой

Тему увеличения применения металлопроката в строительной отрасли на днях обсудили между собой министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и генеральный директор компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев.

По поручению Президента РФ Минстроем России совместно с Минпромторгом России, при участии профильных ассоциаций, ведущих металлургических компаний, проектных и отраслевых объединений разработана «дорожная карта» по расширению области применения стали в строительном комплексе Российской Федерации на 2022–2026 годы.

При подготовке этого плана изучен международный и отечественный опыт применения металлоконструкций в строительстве. Сейчас доля многоэтажных зданий гражданского назначения – объектов социальной инфраструктуры, административных и офисных зданий, многоярусных гаражей-стоянок, объектов торговли и досуга – на металлокаркасе в России не превышает 15%. В некоторых зарубежных странах она достигает 65%.

В то же время российская строительная отрасль имеет большой опыт использования стального каркаса. Наиболее известные объекты в отечественной строительной практике, возведенные на металлокаркасе – это «сталинские» высотки, строительство которых началось в 1947 году. Применение стального каркаса позволило сократить сроки строительства и снизить массу зданий, уменьшив нагрузку на водонасыщенные грунты.

В современной России стальные конструкции использованы при возведении Центра международной торговли, башни «Евразия» и «Башни на Набережной» «Москва-Сити», «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге.

В 2021 году отмечен рекордный объем выплавки стали – 75 млн тонн. Из этого объема 33,7 млн тонн пришлось на нужды строительной отрасли. Сегодня актуален вопрос переориентировать поставки на внутренний рынок. Для этого необходимо увеличить внутренний спрос на продукцию.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин считает, что сегодня крайне важно формировать новые подходы и гибкость в части перенастройки строительной отрасли и применения металла:

- Существует значительный потенциал для увеличения доли использования металлических конструкций в стройке – это и внедрение проектов повторного применения на стальном каркасе, применение стальных конструкций при строительстве жилых помещений, а также реализация пилотных проектов по строительству многоэтажных, многоквартирных жилых зданий с использованием стального каркаса и легких стальных тонкостенных конструкций.

В свою очередь генеральный директор Компании Назим Эфендиев отметил, что Металлоинвест как крупнейший производитель железорудного сырья заинтересован в увеличении в России производства металлопроката для строительства:

– Мы поддерживаем инициативы, направленные на увеличение применения стали в строительном секторе и планы по реализации металлоемких инфраструктурных проектов в нашей стране.