В Курске пройдет несколько концертов под открытым небом

Мероприятия проходят на Театральной площади по выходным Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская филармония открыла сезон концертов под открытым небом «Музыка для всех». Солисты и музыкальные коллективы филармонии выступят на Театральной площади и исполнят произведения мировой классики, популярные песни советских лет, знаменитые танцевальные композиции, музыку из кинофильмов и рок-хиты.

6 августа прошло выступление оркестра духовых инструментов имени Ильи Кальмана под управлением художественного руководителя и главного дирижера коллектива Эдуарда Кальмана. В концерте приняли участие солисты филармонии.

Сотни курян собрались, чтобы послушать музыку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Расписание концертов на август:

13 августа – выступление Леонида Винцкевича и ансамбля «Новое искусство»;

20 августа – выступление симфонического оркестра и солистов филармонии;

Звучали популярные произведения 20 века Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 августа – выступление джаз-оркестра имени Вадима Людвиковского и солистов филармонии. Художественный руководитель и дирижер – Эдуард Кальман.

Начало концертов – в 19:00. Вход свободный.

Также праздник «Яблочного спаса» массово отметят на территории возле водяной мельницы в Пристенском районе Курской области. Большая программа запланирована 19 августа на территории этнографического кластера возле здания водяной мельницы в Красниково. .

Праздник начнется с молебна возле Преображенской церкви в честь Преображения Господня. Затем гостей ждет широкая развлекательная программа «Яблочного спаса», включающая в себя карагодную пляску «Тимоня» и праздничный концерт. Также в этот день здесь отметят муниципальный день урожая.

На территории развернутся развлекательные зоны с народными играми и пленэром. Продукцию представят фермерские хозяйства, широкий ассортимент сувениров предложат курские народные мастера. Мастер-классы намечены в зонах литейщика и кузнеца, помимо этого, пройдут киносеансы под открытым небом.

Будет представлен фудкорт с приглашенными ресторанами, также у посетителей праздника будет возможность попробовать выпечку из муки, производимой на водяной мельнице.