Главные новости Курска на 30 июля 2022 года: запрет на посещение лесов, ремонт аэропорта и фейковые звонки о минировании

В лесах запрещено жечь костры Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 29 июля 2022 года в Курской области продлили ограничение на посещение лесов и въезда в них транспорта, за исключением автомобилей специального назначения. Об этом сообщили в региональном комитете природных ресурсов.

В этот период в лесах запрещено выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву, лесные горючие материалы. Чтобы не допустить лесные пожары, сотрудники комитета усилили контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. Увеличено число рейдов и патрулирований, говорят в МЧС.

Напомним, особый противопожарный режим в регионе введен с 8 июля 2022 года. Комитет природных ресурсов просит курян соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить по номеру регионального диспетчерского пункта: 8-4712-53-04-25, либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Внешний вид курского аэропорта значительно преобразился, теперь его фасад украшает новая наружная подсветка. Однако капитальный ремонт продолжается. Сейчас внутри здания специалисты выполняют штукатурные и электромонтажные работы. Они прокладывают сети водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования. Также завершили кладку шахты лифта.

В областном комитете транспорта и автомобильных дорог сообщают, что работы на первом этаже планируют закончить к началу ноября 2022 года. Таким образом, аэропорт будет готов обслуживать пассажиров в случае возобновления полетов.

Напомним, курский аэропорт закрыт для пассажиров с 24 февраля - с начала специальной военной операции на территории Украины. 28 июля стало известно, что режим временного ограничения полетов продлили до 5 августа 2022 года.

В региональном МЧС информируют, что 29 июля в ряд учреждений Курска звонили неизвестные и в очередной раз сообщали о минировании зданий и необходимой эвакуации. Звонки поступали с неизвестных телефонных номеров, а звонящие представлялись сотрудниками МЧС России.

Главное управление сообщает: сотрудники спасательного ведомства такую деятельность не осуществляют.

Курян просят доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

В случае поступления аналогичной информации незамедлительно сообщать по номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.