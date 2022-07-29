Спикер Воронежской облдумы помог избирателям, рассмотрев их обращения

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вместе со специалистами партийной приемной рассмотрел обращения, поступившие от жителей региона.

Вопросы касались благоустройства дворовых территорий, капитального ремонта многоквартирных домов и правовой защиты граждан.

Жители областного центра интересовались, куда можно обратиться, чтобы провели опиловку и вырубку деревьев. Заявителям разъяснили, что зеленые насаждения охраняются законом, поэтому нужно получить специальное разрешение. Вырубка и опиловка деревьев находится в ведении организации, на территории которой деревья произрастают. Это собственники земли, управляющие организации, подрядчики коммунальных служб районов городского округа. Удаление насаждений при возникновении аварийных ситуаций, а также в целях их предупреждения по мере необходимости производится силами аварийно-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС. Кроме того, в рамках реализации муниципальных природоохранных программ подрядными организациями по заказу Управления по охране окружающей среды производится реконструкция старовозрастных деревьев (вырубка, с последующим компенсирующим озеленением) на озелененных территориях общего пользования (парках, скверах, бульварах и т.д.)

Работы по вырубке, обрезке и пересадке деревьев должны проводиться по разрешению Управления экологии (выдается порубочный билет). Для получения разрешения на вырубку или обрезку дерева можно обратиться в МФЦ.

Также на имя спикера регионального парламента поступили обращения, касающиеся сроков проведения капремонта многоквартирных домов и благоустройства дворовых территорий. Избирателям даны подробные консультации. Часть вопросов получили решение в ходе приема. Обращения, требующие длительного решения, взяты под контроль профильных специалистов. Кроме того, консультации предоставлены по вопросам правовой защиты граждан.

Напомним, что с 15 июля в период парламентских каникул обращения в адрес депутата Воронежской областной Думы можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.