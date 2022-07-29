Выходные в Курске: интерактивная выставка, «Народная АРТ_Мозаика» и мастер-класс по флористике

30 июля всех приглашают на Боевку Фото: Светлана ВОЛКОВА

"Наука, которую можно трогать"

30 июля в Курском краеведческом музее открывается выставка "Наука, которую можно трогать". На интерактивной выставке будут представлены увлекательные экспонаты, которые наглядно демонстрируют различные законы физики, природные явления и оптические иллюзии. Каждый экспонат можно назвать волшебством и не только увидеть его в действии, но и самим попробовать сотворить чудо.

Посетители смогут собрать мост без единого гвоздя, изучить внутренний мир человека, проверить внимательность при изучении оптической иллюзии и увидеть еще много интересного. Экспонаты созданы для детей, чтобы они с интересом постигали сложные, но увлекательные законы физики, также незабываемые впечатления получат и взрослые.

Перед посещением выставки в выбранный вами день необходимо уточнить информацию о ее работе по телефону: +7 (4712) 51-15-81.

При хорошей погоде интерактивная выставка будет работать во дворе музея.

«Народная АРТ_Мозаика»

В Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» работает экспозиция «Народная АРТ_Мозаика».

Экспозиция «Народная АРТ_Мозаика» объединяет в единое тематическое пространство три уникальные локации:

выставка художественных работ «Буквица» народной изобразительной студии Курского областного Дома народного творчества. Руководитель — Татьяна Шкалина;

экспозиция кукол «Возвращение к истокам» мастера декоративно-прикладного творчества Елены Самохиной;

выставка «Рукотворное чудо» мастерицы Надежды Щадных.

«PRO ЛЕТО»

А в Выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» работает выставка произведений курских художников «PRO ЛЕТО».

Выставка в "Звездном" работает до 8 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

На экспозиции представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Гости выставки смогут посмотреть летние пейзажи, портреты и натюрморты, написанные на открытом воздухе. Как сообщают в городской администрации, отдельный блок работ составят этюды, наброски, картины, созданные художниками во время летних творческих поездок по России (Курская область, Белгород, Липецк, Краснодарский край).

Выставка продлится до 8 августа. Телефон для справок: (4712) 70-20-69.

Чай, цветы и разговоры на природе

За плечами уже два летних месяца, совсем скоро цветы начнут готовиться к осени. Ловите возможность насладиться ими и украсить свой дом, собрав прекрасную флористическую композицию в кружке вместе с Дарьей Савиной.

Мастер-класс подойдет взрослым и детям с шести лет. Здесь можно отлично провести время, поболтать и попить травяной карельский чай.

Мероприятие начнется на Боевке 30 июля в 12.00.

Регистрация на мероприятие в сообщениях сообщества "Веранда" в ВК.