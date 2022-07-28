На открытие бизнеса в Липецкой области по программе соцконтрактов можно получить 350 тысяч рублей

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Изменения в Закон Липецкой области «О государственной социальной помощи» внесены сегодня на сессии регионального парламента, они касаются увеличения выплаты по соцконтратку до 350 тысяч рублей. Это максимальный размер выплаты, которую могут получить жители региона на развитие предпринимательской деятельности. На ведение подсобного хозяйства помощь составит до 200 тысяч рублей. Выплаты на основании социального контракта в таком размере могут получить жители Липецкой области, подавшие заявление с 1 июля 2022 года.

Ранее в регионе была принята дополнительная мера поддержки многодетных семей, которые уже заключили соцконтракт на развитие своего дела в сфере сельского хозяйства. Они могут заключить региональный соцконтракт и получить дополнительно 250 тысяч рублей. Таким образом, с учётом принятых сегодня на сессии изменений, общая сумма помощи по соцконтракту многодетным семьям в Липецкой области может составить до 600 тысяч рублей.

«Социальные контракты востребованы в Липецкой области и очень многие проекты, запущенные при помощи этой программы, успешны. От дополнительной поддержки мы ждём ещё лучшего результата и улучшения благосостояния жителей региона», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в региональном управлении, социальной политики, с начала года свыше четырёх тысяч жителей Липецкой области заключили соцконтракты на общую сумму 473 млн рублей. Это 66% от плана на год. Таким образом, Липецкая область продолжает лидировать в Центральном федеральном округе по числу заключённых соцконтрактов. Также по числу малообеспеченных граждан, которым предоставлена государственная социальная помощь, в соотношении с общим числом малообеспеченных наш регион, по данным Министерства труда и социальной защиты РФ, первый в стране.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.